The View a Roma nel maggio 2027: Whoopi Goldberg annuncia la settimana di puntate italiane

di Redazione ZON

In sintesi. The View, il talk show della rete americana Abc, andrà in onda per una settimana da Roma nel maggio 2027. Lo ha annunciato Whoopi Goldberg il 12 novembre 2026, nella puntata dedicata al suo compleanno, durante le celebrazioni della trentesima stagione del programma.

I punti chiave The View, talk show della rete americana Abc, andrà in onda per una settimana da Roma nel maggio 2027.

Whoopi Goldberg ha annunciato la settimana romana il 12 novembre 2026, nella puntata dedicata al suo compleanno.

The View celebra la sua trentesima stagione, e la trasferta a Roma fa parte dei festeggiamenti.

Whoopi Goldberg ha parlato di “grandi eventi” in preparazione per i trent’anni di The View, senza indicarne altri.

Whoopi Goldberg ha recitato nella soap di Rai 3 Un posto al sole, nel ruolo di Eleanor Price.

The View, il talk show della rete americana Abc, trasmetterà per una settimana da Roma nel maggio 2027. Lo ha annunciato Whoopi Goldberg il 12 novembre 2026, nella puntata dedicata al suo compleanno.

Come Whoopi Goldberg ha svelato la sorpresa in studio

Whoopi Goldberg ha preparato l’annuncio con piatti della cucina italiana e altre allusioni, prima di rivelare la sorpresa al pubblico. La puntata era dedicata al suo compleanno, che cade il 13 novembre 2026.

“Per festeggiare i nostri trent’anni stiamo preparando grandi eventi. E il prossimo maggio The View andrà in onda per una settimana da Roma”

Subito dopo le sue parole, in studio sono esplosi i coriandoli. La colonna sonora era Sarà Perché Ti Amo dei Ricchi e Poveri.

Perché il talk show sceglie Roma per la sua trentesima stagione

The View è un popolare talk show della Abc e quest’anno celebra la sua trentesima stagione. La settimana di trasmissioni da Roma fa parte delle celebrazioni per questo traguardo.

Quella romana è una delle iniziative annunciate da Whoopi Goldberg per i trent’anni del programma. L’attrice ha parlato di “grandi eventi” in preparazione, senza indicarne altri.

Dal sangue italiano di Joy Behar a Napoli: i legami del programma con l’Italia

The View ha già un rapporto speciale con l’Italia. Joy Behar, una delle conduttrici storiche del talk show, ricorda spesso le proprie origini italiane.

Whoopi Goldberg ha partecipato di recente alla soap di Rai 3 Un posto al sole. Interpreta Eleanor Price, un’imprenditrice americana che arriva a Napoli per commissionare uno yacht e fare i conti con alcune vicende irrisolte del suo passato.

Per i lettori campani il filo è quindi diretto: l’attrice che porterà The View a Roma a maggio 2027 è la stessa che ha recitato nella serie ambientata a Napoli.

Domande frequenti Quando va in onda The View da Roma? The View andrà in onda da Roma per una settimana nel maggio 2027. Nel testo dell’annuncio non sono indicati i giorni esatti delle puntate. Chi ha annunciato che The View andrà a Roma? L’ha annunciato Whoopi Goldberg il 12 novembre 2026, durante la puntata di The View dedicata al suo compleanno. Prima di rivelare la sorpresa al pubblico, ha preparato l’annuncio con piatti della cucina italiana e altre allusioni. Perché The View va a Roma? La settimana di trasmissioni da Roma fa parte delle celebrazioni per la trentesima stagione di The View, il talk show della rete americana Abc. Whoopi Goldberg ha parlato di “grandi eventi” in preparazione per i trent’anni del programma, senza indicarne altri. Che legame ha Whoopi Goldberg con Napoli? Whoopi Goldberg ha partecipato alla soap di Rai 3 Un posto al sole, ambientata a Napoli. Interpreta Eleanor Price, un’imprenditrice americana che arriva in città per commissionare uno yacht e fare i conti con alcune vicende irrisolte del suo passato. Quale canzone è stata suonata all’annuncio di The View a Roma? Dopo l’annuncio di Whoopi Goldberg, in studio sono esplosi i coriandoli. La colonna sonora era Sarà Perché Ti Amo dei Ricchi e Poveri.