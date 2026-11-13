Roger Taylor lascia i Duran Duran: il motivo è l’acufene

di Redazione ZON

In sintesi. Il batterista Roger Taylor lascia i Duran Duran e si ritira dall’attività di musicista a causa di un acufene diagnosticato di recente, su indicazione dei medici. I Duran Duran hanno annunciato la decisione, riportata da ZON.it il 13 novembre 2026. Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor proseguono con nuovi progetti.

I punti chiave Il batterista Roger Taylor lascia i Duran Duran e si ritira dall’attività di musicista a causa di un acufene.

Roger Taylor ha deciso dopo un’attenta riflessione e su indicazione dei medici, per proteggere il proprio udito e la propria salute a lungo termine.

Roger Taylor era uscito dai Duran Duran nel 1985 ed è tornato nel 2001, quando la formazione originale si è riunita.

Dalla reunion del 2001 Roger Taylor ha collaborato ad altri sei album dei Duran Duran.

Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor proseguono con i Duran Duran e con nuovi progetti.

Il batterista Roger Taylor lascia i Duran Duran e si ritira dall’attività di musicista a causa di un acufene, diagnosticatogli di recente e peggiorato nel tempo. Lo ha annunciato la band.

Secondo quanto comunicato, Roger Taylor ha preso la decisione dopo un’attenta riflessione e su indicazione dei medici. La priorità, ora, è proteggere il suo udito e la sua salute a lungo termine.

Le parole di Roger Taylor: «Devo ascoltare il mio corpo»

Roger Taylor ha parlato dalla sua casa negli Stati Uniti e ha definito la scelta una delle più difficili della sua vita. Ha spiegato che il suo acufene è progressivamente peggiorato, fino al punto di dover dare retta al proprio corpo e ai medici.

«Suonare la batteria in questa band è stato la gioia della mia vita e non riuscirò mai a ringraziare abbastanza i fan per l’affetto che ci hanno dimostrato in tutti questi anni.»

Roger Taylor ha detto di andarsene «all’apice». I Duran Duran sono appena tornati da un tour nel Regno Unito e in Europa, che il batterista ha definito un enorme successo.

Prima del tour, ha ricordato Roger Taylor, c’erano stati il secondo concerto della band come headliner al BST Hyde Park, l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e il ritorno in studio con Nile Rodgers. Lo ha chiamato «un capitolo finale» che non avrebbe potuto essere migliore, e ha aggiunto di andare avanti con orgoglio e con amore per Simon, Nick e John.

Dagli anni Ottanta alla reunion del 2001: la storia di Roger Taylor con i Duran Duran

Roger Taylor è un membro storico dei Duran Duran e ha fatto parte della formazione classica che ha inciso i primi album degli anni Ottanta: Duran Duran, Rio e Seven and the Ragged Tiger. Suona anche nel disco dal vivo Arena.

Il batterista è uscito dalla band nel 1985. Nel 2001 è tornato quando la formazione originale si è riunita.

Da quella reunion Roger Taylor ha collaborato ad altri sei album della band. Con il gruppo si è esibito in tutto il mondo.

Cosa faranno ora gli altri tre Duran Duran

Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor hanno firmato una dichiarazione congiunta. Chiamano Roger Taylor «nostro fratello» e dicono che il suo modo di suonare ha contribuito a definire il suono dei Duran Duran fin dall’inizio.

«Sosteniamo pienamente la sua decisione e gli auguriamo salute e felicità. Farà sempre parte di questa famiglia, mentre noi continueremo a esplorare con la band nuovi ed entusiasmanti progetti.»

I tre musicisti hanno definito importantissimo, per tutti loro, il ritorno di Roger Taylor in formazione nel 2001.