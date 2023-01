Muore Jeff Beck, pioniere del rock: aveva 78 anni

Lutto nel mondo della musica: è morto Jeff Beck, storico chitarrista che con la sua musica e la sua tecnica ha influenzato intere generazioni di chitarristi. Ci lascia all’età di 78 anni dopo “aver contratto improvvisamente la meningite batterica” secondo quanto riporta il suo staff su Instagram, sottolineando che “la sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda perdita”.

Jeff Beck era facilmente riconoscibile come uno dei più grandi chitarristi di sempre; era nel Pantheon del rock della fine degli anni ’60 che includeva Eric Clapton, Jimmy Page e Jimi Hendrix. Beck ha vinto otto Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame: una volta con gli Yardbirds nel 1992 e un’altra come artista solista nel 2009.

Beck ha suonato la sua chitarra con diversi cantanti tra cui Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy e Johnny Depp.

Sono tante le testimonianze, i messaggi di cordoglio e i ricordi dei suoi colleghi: “Jeff era una persona così gentile e un eccezionale chitarrista iconico e geniale – non ci sarà mai un altro Jeff Beck”, ha scritto su Twitter Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath; “Jeff Beck è il miglior chitarrista del pianeta”, ha detto al New York Times Joe Perry, il chitarrista solista degli Aerosmith; “Leggenda”, scrive sinteticamente Jon Bon Jovi; “Jeff era su un altro pianeta” ricorda Sir Rod Stewart.