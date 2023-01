Buon Compleanno, Haruki Murakami!

Oggi è il compleanno dello scrittore Haruki Murakami ! Nato a Kyoto il 12 gennaio 1949, lo scrittore giapponese oggi compie 74 anni. La sua anima malinconica e matura vive nelle sue opere letterarie e da tantissimi anni bacia il cuore dei suoi lettori più fedeli.

Haruki Murakami: le sue origini

Haruki Murakami venne al mondo durante il baby-boom successivo alla Seconda Guerra Mondiale e agli esordi del miracolo economico giapponese e trascorrse l’infanzia e l’adolescenza nel Kansai. Il genitori del piccolo Murakami erano insegnanti e per lui avvicinarsi al mondo della letteratura fu semplice, tant’è che già durante la scuola iniziò a scrivere per un giornale.

Le difficoltà

Il suo percorso non è stato sempre lineare: nel 1968, infatti, non superò l’esame di ammissione presso un’università statale e solo dopo aver trascorso un anno da rōnin (fuoricorso), decise di trasferirsi a Tōkyō e di studiare drammaturgia presso la facoltà di Lettere dell’Università Waseda.

La laurea e le bravate

Murakami si laureò nel 1975 con una tesi sull’idea del viaggio nel cinema statunitense e venne ammesso al dormitorio Wakei-juku, a dieci minuti dalla sua facoltà. Durante la sua permanenza il suo comportamento fu tutt’altro che ineccepibile: si ubriacava, non si comportava molto bene e una volta arrivò addirittura a ruba l’insegna dell’Università Femminile del Giappone. Questa bravata gli costò l’espulsione dal dormitorio.

L’incostanza nella vita e l’amore viscerale per Takahashi Yōko

Murakami, durante il suo percorso universitario, fu molto incostante. Spesso non si dedicava allo studio, non frequentava le lezioni e non prendeva parte ai tumulti, essendo una persona molto solitaria. Le sue passioni più grandi erano la musica e il cinema, tanto da affermare di aver visto più di duecento film in un anno. Un giorno si accorge di amare profondamente la sua amica Takahashi Yōko e nel 1971 decide di sposarla, di aprire un bar con lei e di chiamarlo “Peter Cat” dal nome di un gatto che lo scrittore aveva avuto con sé qualche anno prima e che poi aveva lasciato a un suo amico in campagna.

“Peter Cat” e il suo ruolo nella letteratura di Haruki Murakami

Il “Peter Cat” era una caffetteria molto intima nella quale vi erano tavoli di legno, tante immagini di gatti e musica jazz. È proprio durante questi momenti che lo scrittore giapponese ha avuto modo di catturare le espressioni del viso delle persone, di analizzare la gestualità del corpo e di arrivare a carpire le emozioni degli uomini e delle donne che sorseggiavano delle calde bevande in una Tokyo notturna e carica di interiorità.

Aprile 1978: l’inizio della storia d’amore eterna tra Murakami e la scrittura

Nell’aprile del 1978 scoprì improvvisamente la sua vocazione letteraria e iniziò a scrivere il suo romanzo d’esordio “Ascolta la canzone del vento (Kaze no uta o kike)”, pubblicato nel 1979. Grazie a esso vinse il premio Gunzo (群像新人文学賞 Gunzō Shinjin Bungaku Shō?) come migliore esordiente.

Che fine ha fatto la famosa caffetteria di Murakami?

Nel 1981 Murakami decise di vendere il jazz bar e e di cominciare a vivere di scrittura.

Haruki Murakami: le opere

1979 – Ascolta la canzone del vento

1980 – Il flipper del ’73

1982 – Nel segno della pecora

1985 – La fine del mondo e il paese delle meraviglie

1987- Norwegian Wood

1988 – Dance Dance Dance

1992 – A sud del confine, a ovest del sole

1994- L’uccello che girava le viti del mondo

1999- La ragazza dello Sputnik

2002 -Kafka sulla spiaggia

2004- After Dark

2009- 1Q84

2013- L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio

2017- L’assassinio del commendatore. Libro primo. Idee che affiorano

2018- L’assassinio del commendatore. Libro secondo. Metafore che si trasformano

Raccolte di racconti

1979-1980 – Vento & Flipper

1993 – L’elefante scomparso e altri racconti

2000 – Tutti i figli di Dio danzano

2006 – I salici ciechi e la donna addormentata

2014 – Uomini senza donne

2020 – Prima persona singolare

Serie di racconti illustrati

Tutti i racconti illustrati sono stati pubblicati da Einaudi in Italia.

Sonno

Gli assalti alle panetterie

Ranocchio salva Tokyo

Abbandonare un gatto

Saggi