Oroscopo Paolo Fox Venerdì 13 Gennaio 2023: Cancro polemico

Ariete Se da poco avete chiuso una storia d’amore importante, non disperatevi: nelle prossime ore potreste incontrare l’anima gemella. Lavoro? Potreste avere qualche intoppo, ma non preoccupatevi troppo, è solo una questione di tempo: presto recupererete tutto.

Toro Nel corso delle prossime ore potreste avere una interessante opportunità. In particolare chi ha chiuso da poco una storia importante potrebbe vivere con leggerezza un’avventura. Per quanto riguarda il lavoro, non è il caso di coltivare grandi ambizioni, cercate di mantenere quello che avete per il momento. Non temete: il periodo positivo arriverà.

Gemelli È il caso che vi facciate coraggio: dovete trovare la forza di proporvi a quella persona che state frequentando da tempo. Potrebbe essere davvero quella giusta. State tornando velocemente in carreggiata anche sotto il profilo lavorativo. Vi si apriranno nuove opportunità da cogliere al volo.

Cancro Siete troppo pronti a fare polemiche, rischiate di instaurare discussioni inutili con il vostro partner. Cercate di mantenere la calma. La vostra inquietudine rischia di riflettersi anche sotto il profilo professionale rimandando il raggiungimento di obiettivi.

Leone Potete contare su una giornata favorevole sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista lavorativo. Evitate dispute sul posto di lavoro, mantenete la calma e ragionate sulle vostre reazioni per non pregiudicarvi qualcosa di importante.

Vergine State attenti a non mettere troppo da parte la vostra metà per affrontare questioni pratiche, potreste pentirvene. State riuscendo a crearvi una serie di contatti che si riveleranno preziosi per il vostro lavoro.

Bilancia L’amore inizia davvero a sorridervi, anche se dovrete comunque impegnarvi molto per riuscire a superare degli screzi del recente passato. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover farei i conti con dei problemi, non vi abbattete e cercate il modo migliore per uscirne.

Scorpione Siete estremamente polemici e questo vi spinge anche a riflettere bene sulla storia d’amore che state vivendo, mettendola in discussione. Avete voglia di cambiamenti lavorativi, ma dovete ancora portare a termine un progetto che avete intrapreso da tempo.

Sagittario Questo è un momento molto favorevole per i sentimenti. Sarà una giornata all’insegna dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare affidamento sulla schiettezza, non procrastinate le situazioni, cercate di chiarire aspetti che sono rimasti in sospeso.

Capricorno Dovete cercare di essere più leggeri nelle vostre cose e, a volte, anche nei rapporti di coppia. Non appesantite la vostra storia. Non fatevi tirare dentro a discussioni lavorative inutili.

Acquario Si aprono per voi prospettive sentimentali emozionanti. Lasciatevi andare a una relazione che sembra avere tutte le caratteristiche giuste per darvi quello di cui avete bisogno. In ambito lavorativo cercate di fare una cosa alla volta se volete riuscire ad ottenere dei risultati.