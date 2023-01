Chiara Ferragni, il compenso di Sanremo in beneficenza

“La violenza fisica è più facile da riconoscere, per me è importante parlare anche di violenza psicologica, di cui io stessa sono stata vittima”. Con queste parole, Chiara Ferragni ha annunciato (nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata a Palazzo Parigi a Milano) che il compenso che riceverà come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 è stato già completamente devoluto alla Rete Nazionale Antiviolenza D.I.r.e.

Ferragni, che sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per la serata di apertura e per quella di chiusura del Festival (in programma rispettivamente il 7 e il 10 febbraio 2023) ha quindi aggiunto: “Ho accettato di essere co-conduttrice perchè voglio sensibilizzare il pubblico italiano su questi temi (…) Ci sono atteggiamenti da non sopportare, situazioni dalle quali è difficile uscire se le normalizziamo”.

Voluta fortemente dal direttore artistico Amadeus, Chiara Ferragni (che all’incontro con la stampa di questa mattina indossava una maglietta recante la scritta Girls Supporting Girls) è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023: mentre ne mancano all’appello ancora altre due, sappiamo già che la serata del mercoledì vedrà scendere le scale dell’Ariston la Belva di Raidue Francesca Fagnani. Spalla (anche) musicale di Amadeus per tutta la durata della kermesse sarà, invece, Gianni Morandi.