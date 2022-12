Francesca Fagnani a Sanremo: “Mentana? E’ felice”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesca Fagnani ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la telefonata di Amadeus per chiederle di essere la co-conduttrice al Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato durante la prima puntata di Viva Rai 2 dove Amadeus era ospite dell’amico Fiorello. I due hanno videochiamato la conduttrice di ‘Belve’ e insieme hanno rivelato la notizia.

Prima un messaggio su WhatsApp e poi la chiamata da parte di Amadeus: “Mi ha chiamato e mi ha fatto questo invito. Può immaginare con quanta gioia l’ho accolto. C’è ancora poco da dire, non per fare la reticente, ma perché non so ancora niente di quelle che farò“.

Francesca Fagnani ha anche rivelato che il suo compagno, Enrico Mentana, è felicissimo: “E’ un riconoscimento importantissimo che valeva un brindisi“. E sul suo rapporto con il Festival ha dichiarato: “L’ho sempre seguito. I miei tricordi si perdono nell’infanzia, a casa mia Sanremo è sempre stato il secondo Natale. Non ho un Festival del cuore perché vivo una dimensione del tempo più orizzontale che verticale. Lo aspetto sempre e lo vivo con partecipazione: seguo, twitto, commento“.

Francesca si unirà a Chiara Ferragni e di Gianni Morandi. L’imprenditrice da milioni di follower sarà presente nella prima e nell’ultima serata del Festival, mentre Morandi accompagnerà Amadeus per tutte e cinque le serate.