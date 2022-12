Pelé, le figlie: “Non sta morendo”

Le parole delle figlie di Pelé, Flavia e Kely, sono come una manna dal cielo per i tifosi e gli appassionati del mondo del calcio. Tutti, da un paio di giorni a questa parte, erano col fiato sospeso in attesa di ricevere aggiornamenti circa le condizioni di salute di O’ Rey Pelé, fenomeno assoluto del calcio mondiale e tra gli attaccanti più forti della storia.

Proprio le figlie del campione brasiliano hanno provato a tranquillizzare il mondo del calcio rilasciando dichiarazioni che fanno ben sperare.

Le parole delle figlie di Pelé

“Ha fatto i vaccini, ma il suo sistema immunitario era ed è debole per la chemioterapia contro il tumore al colon. In questi giorni è stato ricoverato per curare l’infiammazione polmonare successiva al Covid. È sotto antibiotico e reagisce alle terapie. Oggi le sue condizione sono serie, data l’età, ma nostro padre non è in immediato pericolo di vita. Un giorno succederà, non adesso. Non è corretto dire che con le cure palliative lo stanno accompagnando verso la fine, oggi papà non è in uno stato terminale. È sottoposto a un altro tipo di chemioterapia. È presente a se stesso”. Non mancano gli aggiornamenti sul tifo di Pelé per il Brasile impegnato al Mondiale: “Ha seguito la prima e la terza partita, anche se durante il match non parla mai”. Il nipote Arturo ha raccontato: “Mio nonno ha detto che senza Neymar per il Brasile è tutto più complicato“. Ma Neymar stasera giocherà.