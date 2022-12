Oroscopo Paolo Fox Martedì 6 Dicembre 2022: Gemelli passionale

Ariete Incontri molto passionali in vista. Favorite le nuove conoscenze, potete conquistare l’anima gemella. Giocatevi al meglio le vostre carte, potete dimostrare di che pasta siete fatti. In arrivo certezze sul lavoro, ne avete bisogno.

Toro In amore ci sono un po’ di battibecchi in vista. Cercate di non dare adito a polemiche inutili. Sul lavoro sono in arrivo delle interessanti novità. Potete dimostrare di che pasta siete fatti.

Gemelli In amore potete riscoprire la passione, che ultimamente era un po’ venuta meno. Cercate di vivere le emozioni come vengono senza pensarci troppo. Sul lavoro, se avete una trattativa in stand by non tergiversate, ma chiudetela nei prossimi giorni

Cancro In amore finalmente i nodi vengono al pettine. Ultimamente ci sono stati dei battibecchi con il partner che vi hanno resi maggiormente nervosi. Cercate di parlarvi e chiarire senza tenervi dentro ciò che non va. Sul lavoro avete troppe uscite, cercate di risparmiare.

Leone L’astrologo consiglia di non dare adito troppo alle polemiche. Se c’è qualcosa che non va non esitatene a parlarne con il partner. Sul lavoro una vostra richiesta potrebbe essere accolta.

Vergine Cielo ottimo per i single. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore. Lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro prestate maggiore attenzione alla finanze, ultimamente avete avuto troppo uscite.

Bilancia In amore potrebbe rifarsi vivo un ex. Non sarà facile da capire e realizzare. Magari non vi innamorerete di nuovo, ma sarà possibile ricucire un rapporto. Sul lavoro sono in arrivo soluzioni.

Scorpione Cielo ottimo in amore, favoriti gli incontri per chi è single. Chissà che un’amicizia non possa trasformarsi in qualcosa di davvero speciale. Sul lavoro prestate maggiore attenzione alle clausole di un accordo per non ricevere brutte sorprese.

Sagittario In amore c’è un po’ di tensione, meglio non alimentare inutili polemiche. Anzi cercate di chiarirvi, il recupero arriva presto. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma il vostro impegno alla fine sarà ricompensato.

Capricorno Potrebbero esserci riscontri positivi in amore. Con il partner ci sono state polemiche, ma tutto può andare per il verso giusto, parlatevi e chiaritevi, non ne vale la pena tenere il muso. Sul lavoro sarà possibile ottenere dei vantaggi.

Acquario In amore è una giornata polemica, attenzione a qualche battibecco di troppo. Usate tutta la vostra diplomazia. Sul lavoro potete avanzare delle richieste importanti e ottenere grandi risultati.