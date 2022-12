Sanremo 2023, svelati in diretta i nomi dei Big

Nel corso dell’edizione delle 13.30 di domenica 4 dicembre 2022, Amadeus ha svelato i nomi dei Big che parteciperanno a Sanremo 2023 in programma dal 7 all’11 Febbraio.

Di seguito la lista completa, ricordandovi che a questi cantanti si aggiungeranno i sei vincitori di Sanremo Giovani, come fu lo scorso anno per Tananai, Yuman e Matteo Romano, la cui finalissima si celebrerà venerdì 16 dicembre 2022 in diretta in prima serata su RaiUno.

L’edizione numero 73 del Festival sarà condotta da Amadeus affiancato da Gianni Morandi e, per le serate di apertura e chiusura, dall’influencer Chiara Ferragni.

Sanremo 2023, i nomi dei Big