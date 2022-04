Grammy 2022: cosa è successo durante la 64° edizione?

Senza manco il tempo di riprenderci dagli Oscar, sono arrivati subito dopo i Grammy 2022. Ancora una volta una pioggia di star internazionali, pronte a calcare le passerelle e il palcoscenico della 64° edizione dei Grammy, considerati da sempre gli Academy Awards della musica.

Una serata che ha visto premiare nomi del calibro di Lady Gaga, Jon Batiste, Silk Sonic, Foo Fighters, oltre a giovani e promettenti premesse della musica come Olivia Rodrigo, premiata con ben 3 Grammy Awards tra cui quello di New Artist, Best Pop Vocal Album e Best Pop Solo Performance con “Drivers License“. a spiccare nella categoria Altenative è stata St.Vincet con il suo “Daddy’s Home”. Nella scena country ha dominato Chris Stapleton; mentre in quella Rap ha primeggiare è stato Kanye West vincendo con come Best Rap Song e Best Melodic Rap Performance.

Grande spazio anche per il rock con i premi conquistati dai Foo Fighters– nella serata è stata infatti trasmesso un video commemorativo per la recente scomparsa di Taylor Hawkins. Nonostante ciò, è stata Billie Eilish a dare vita a un toccante tributo all’amatissimo batterista, esibendosi con la sua “Happier Than Ever” indossando una maglietta con sopra stampata la faccia di Hawkins. Dopo le sue recenti collaborazioni con Taylor Swift, St. Vincent, Lana del Rey e Lorde, Jack Antonoff ha invece ritirato il premio come Best Pruducer of the Year (Non Classical).

Tra i momenti più importanti ed emozionanti della serata, non si può non citare anche la messa in onda di un video messaggio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Più di 400 bambini sono stati feriti e 153 bambini sono morti. E non li vedremo mai disegnare. La guerra non ci permette di scegliere chi sopravvive e chi rimane nell’eterno silenzio. Dite la verità sulla guerra: sui tuoi social network, in TV. Sostienici in ogni modo possibile. Qualsiasi. Ma non il silenzio. E poi verrà la pace. In tutte le nostre città la guerra sta distruggendo. Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol e altre. Sono già leggende. Ma ho un sogno in cui vivono. libere. Libere come te sul palco dei Grammy”

Di seguito, ecco una lista parziale dei vincitori dei Grammy 2022

Record of the Year: “Leave the Door Open” — Silk Sonic

Album of the Year: We Are — Jon Batiste

Best Pop Vocal Album: Sour — Olivia Rodrigo

Song of the Year: “Leave the Door Open” — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II, and Bruno Mars, songwriters (Silk Sonic)

Best Pop Duo/Group Performance: “Kiss Me More” – Doja Cat feat. SZA

Best New Artist: Olivia Rodrigo

Best Traditional Pop Vocal Album: Tony Bennett & Lady Gaga, Love for Sale

Best Pop Solo Performance: Olivia Rodrigo, “Drivers License”

Best Alternative Music Album: St. Vincent, Daddy’s Home

Best Country Album: Starting Over — Chris Stapleton

Best Rock Album: Foo Fighters, Medicine at Midnight

Best Rock Song: Foo Fighters, “Waiting on a War”

Best Rock Performance: Foo Fighters, “Making a Fire

Producer of the Year, Non-Classical: Jack Antonoff

Clicca qui per vedere la lista completa.