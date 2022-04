Nero a metà 3: anticipazioni puntata dell’11 Aprile

In onda dal 4 Aprile 2022 la terza stagione di Nero a metà, la serie con protagonista Claudio Amendola. Saranno dodici episodi suddivisi per sei serate. La fiction Rai segue le vicende dell’ispettore Carlo Guerrieri. Alla fine della seconda stagione, dopo l’ennesimo arresto, Carlo riceve una visita inaspettata: è Clara, l’ex moglie da tempo latitante, tornata a Roma per costituirsi e per ricostruire il rapporto con la figlia Alba.

La terza stagione di Nero a metà ripartirà da qui. Alba farà visita alla madre in carcere e, una volta che alla donna verranno concessi i domiciliari, decide di ospitarla a casa sua. Una volta uscita, però, Clara sparisce, sarà scappata, come sostiene Carlo o è stata rapita?

Nel primo episodio, dal titolo ‘Segreti e bugie‘, Clara scompare misteriosamente nel primo giorno di arresti domiciliari. Si scopre che la donna è salita su un’automobile guidata da uno sconosciuto. Alba pensa a un sequestro di persona, mentre Carlo è convinto che sia fuggita.

Nel cast è inoltre prevista la presenza di: Alessia Barela, Luca Cesa, Fortunato Cerlino. Rosa Diletta Rossi, Angela Finocchiaro, Margherita Laterza, Fabien Lucciarini, Caterina Guzzanti, Gianluca Gobbi, Miguel Gobbo Diaz, Sabrina Martina. E ancora, Adriano Pantaleo, Daphne Scoccia, Giorgia Solari, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara e Valdarnini.