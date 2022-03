Nero a metà 3: ecco quando andrà in onda la terza stagione

Dopo molta attesa, la Rai ha annunciato le date inerenti alla programmazione della terza stagione di Nero a metà. La prima puntata andrà in onda a partire d Lunedì 4 Aprile 2022, per un totale di dodici episodi suddivisi per sei serate.

Nel frattempo è possibile vedere le puntate delle precedenti stagioni in streaming su Raiplay.

Nella terza stagione di Nero a metà ritornerà quindi l’ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola. Nel cast è inoltre prevista la presenza di: Alessia Barela. Luca Cesa, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Angela Finocchiaro, Margherita Laterza, Fabien Lucciarini, Caterina Guzzanti, Gianluca Gobbi, Miguel Gobbo Diaz, Sabrina Martina, Adriano Pantaleo, Daphne Scoccia, Giorgia Solari, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara e Valdarnini.

Nero a metà 3: La trama della terza stagione

Alla fine della seconda stagione si è assistito all‘incontro tra il Carlo Guerrieri di Claudio Amendola e la sua ex moglie Clara, con cui la figlia Alba non ha mai avuto la possibilità di avere con lei un vero e proprio legame. Il ritorno di Clara darà il via a una nuova strada che verrà poi intrapresa nel corso della terza stagione, in cui si andrà a scavare ancora di più sul passato di questa donna che era fuggita in Svizzera, e che ora è tornata a scontare la sua pena e ricostruire il rapporto con la sua famiglia

Da questo punto, ripartirà la nuova stagione di nero a metà. Alba impara a conoscere sempre di più la madre grazie ai colloqui in carcere e, una volta che alla donna verranno concessi i domiciliari, decide di ospitarla a casa sua. Nonostante ciò, una volta uscita, Clara scompare nel nulla. Da qui inizia uno scontro di prospettive tra padre e figlia per giustificare l’evento: infatti Carlo è convinto che Clara sia scappata ancora una volta, mentre invece Alba pensa che sia stata rapita. Cercare di scoprire qual è il mistero che si cela dietro la scomparsa della donna sarà la svolta investigativa che si attraverserà nel corso di tutte le puntate di Nero a Metà 3.

I fan saranno ben lieto di questo cambio di programma avvenuto in Rai. Inizialmente infatti ad avere la precedenza sarebbe stata la fiction con protagonista Lino Guanciale “Sopravvissuti”, prevista per la primavera, mentre invece Nero a Metà 3 sarebbe dovuto iniziare in autunno. E’ molto probabile che questo cambio sia stato dovuto per il basso numero di ascolti di “Noi”, il remake della serie statunitense “This is us”, che vede protagonista proprio Guanciale.