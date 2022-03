Jovanotti: fuori ora “I Love you baby”

I LOVE YOU BABY è una canzone rock’ n’ roll di Jovanotti in arrivo oggi, 21 marzo 2022, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Polydor Universal Music.

I Love You: la canzone ed il disco

Scritto da Lorenzo Jovanotti e prodotto nella nuova versione da Sixpm, I LOVE YOU BABY è un mix esplosivo di chitarre, blues-rock e sonorità esotiche. Il ritmo è coinvolgente e leggero, ricorda le note delle canzoni estive che si ascoltano, al tramonto, in riva al mare. Con questo brano l’artista accorcia le distanze verso il JOVA BEACH PARTY, prima occasione per esibire dal vivo la sua nuova musica. I biglietti sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com.

Jovanotti e il DISCO DEL SOLE

Il DISCO DEL SOLE è un album che contiene tutti i brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era. Nello specifico, I LOVE YOU BABY segna un punto di arrivo importante per Jovanotti. Il cantante sta lasciando fluire liberamente la propria scrittura, mosso dalla pedissequa ispirazione per la vita e per la meraviglia del mondo. Le sue canzoni sono fotogrammi poetici ed istantanei, che rimangono impressi per sempre nei cuori dei fan.

Jovanotti: JOVA BEACH PARTY – CALENDARIO

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia¬

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto