Dybala lascia la Juventus: tango argentino al Maradona?

Per i tifosi della Juventus è successo ciò che non doveva succedere: dall’incontro appena terminato con i vertici della società, Dybala ha comunicato la sua volontà di lasciare i colori bianconeri. Il tira e molla per il rinnovo ormai si è protratto per troppo tempo e adesso l’argentino ha deciso che è arrivato il momento di prendere in mano il proprio futuro e di cambiare aria.

Su di lui hanno già messo gli occhi i top club europei che, prendendo la Joya a parametro zero, farebbero un autentico affarone. L’ingaggio è proibitivo, certo, ma ne varrebbe la pena per accaparrarsi un talento cristallino come quello del numero 10 della Juve.

Dybala al Napoli? Pro e contro dell’operazione

Si sa, con il calciomercato è sempre lecito sognare. È ciò che stanno facendo proprio in queste ore i tifosi del Napoli. Con l’arrivo di Dybala lo stadio Maradona si infiammerebbe di un calore argentino che manca ormai da troppo tempo. Sicuramente i paragoni sono azzardati e profani, ma con una diversa maturità della piazza partenopea, magari condita dal trofeo nazionale più importante, si potrebbe quasi arrivare a considerare l’idea di “scardinare” la maglia numero 10 dal muro delle leggende e passarla ad un altro argentino.

Con l’ormai certo addio di Insigne (direzione Canada), la Joya andrebbe a colmare proprio il posto lasciato vacante dall’attuale capitano azzurro. I fondi provenienti dalla probabile cessione di Fabian Ruiz, poi, servirebbero a tamponare l’ingaggio sicuramente elevato del calciatore.

Sognare non costa nulla, ma per crescere bisogna pur cominciare da qualche parte.