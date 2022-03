Fabian Ruiz: serene inglesi per il centrocampista del Napoli

Il talento di centrocampo del Napoli sembra sempre più vicino a lasciare le pendici del Vesuvio. Per Fabian Ruiz, longilineo mediano classe ’96, la chiamata estera è ormai diventata assordante. Che questa sia l’ultima stagione in azzurro?

Caratteristiche

Fabian Ruiz è un centrocampista centrale alto e ben strutturato fisicamente. Fa della qualità palla al piede e della precisione nel calcio le sue armi principali. La qualità con cui lo spagnolo è in grado di portar palla è spesso anche la sua croce, poiché spesso si lascia tentare dalle leziosità di palleggio finendo per perdere tempi importanti di giocata.

Asta spagnola

Le due squadre che, fino ad ora, hanno mostrato l’interesse più concreto per il centrocampista sono il Barcellona ed il Real Madrid. I Blaugrana, che hanno eliminato proprio il Napoli nell’ultimo turno di Europa League, andrebbero a puntellare il centrocampo proprio con la stella azzurra, fornendo a Xavi il metodista che tanto apprezza.

Il Real Madrid di Ancelotti, invece, ha necessità, già da qualche anno, di rinnovare la zona nevralgica del campo. Nonostante le ottime prestazioni di Kroos, Modric e Casemiro, un profilo come il calciatore del Napoli sarebbe l’ideale per ringiovanire la rosa.

Fabian Ruiz in Inghilterra?

La notizia dell’ultim’ora vede un’offerta monstre per lo spagnolo da parte dell’Arsenal di Arteta. I 50 milioni offerti al Napoli dai Gunners servirebbero, poi, agli azzurri, per rimpiazzare i vari partenti nelle altre zone del campo (su tutti il capitano Insigne già promesso sposo al Toronto).