Indian Wells, dolori azzurri: Berrettini ko, Sinner si ritira

Matteo Berrettini e Jannik Sinner salutano il torneo di Indian Wells agli ottavi di finale. Per motivi differenti: il numero 1 d’Italia si arrende al terzo set contro Kecmanovic mentre l’altoatesino è costretto al forfait con Kyrgios, causa febbre.

Matteo sottotono

Dopo la bella vittoria su Harris, ci si aspettava un’ulteriore crescita di Berrettini dal punto di vista della prestazione. Invece, il tennista azzurro mette in campo la peggiore prova di tutto questo inizio di 2022, non riuscendo mai a mettere sotto Kecmanovic e andando sotto nel 1° set per 6-3 con il serbo che conquista il break alla prima chance utile. Una timida reazione c’è nel secondo parziale ma manca nei fondamentali e non riesce a ribaltare l’inerzia del match. Tuttavia però c’è una parziale svolta nel tiebreak quando Kecmanovic perde l’unico punto e permette a Berrettini di chiudere 7-5, pareggiando i conti, in maniera quasi insperata.

Sembra poter cambiare il vento in vista del 3° set ma invece il serbo tiene botta ed annulla anche due palle break nel 6° game. Le chance non sprecate suonano come un campanello d’allarme per il numero 6 del Ranking: dopo aver cancellato due chance di break anche per l’avversario, gioca un game disastroso dove perde la battuta a zero. E risulta fatale, visto che consegna la partita tra le mani di Kecmanovic, il quale chiude 6-4 dopo quasi 3 ore di match. Ai quarti troverà Taylor Fritz, ma che delusione per il mancato approdo di Berrettini ai quarti.

Sinner costretto al ritiro

Il malessere fisico accusato contro Bonzi ha colpito in maniera importante Jannik Sinner. Infatti, il tennista altoatesino si è ritirato a poche ore dal match contro Nick Kyrgios, previsto al termine della partita tra Berrettini e Kecmanovic.

Una grande amarezza per il 20enne azzurro che puntava all’accesso ai quarti di finale ma la febbre ha prevalso. L’australiano accede al turno successivo senza giocare: se la vedrà contro Nadal o Opelka. L’Indian Wells per gli italiani si chiude così: ora testa a Miami.