Indian Wells, Berrettini accede agli ottavi: Harris ko in due set

Un sontuoso Matteo Berrettini batte Llyod Harris in due set ed ottiene il pass per gli ottavi di finale nel torneo di Indian Wells. Il numero 1 d’Italia raggiunge così Jannik Sinner, il quale ha ottenuto la qualificazione nella notte italiana ai danni di Bonzi.

Due svolte decisive

In una partita tra due ottimi servitori, le emozioni non sono tante ed i game del primo set scorrono anche in maniera abbastanza fluida. Berrettini è praticamente impeccabile con la prima, nonostante due doppi falli nel 5° game ed Harris risponde colpo su colpo. La svolta del parziale arriva alla prima chance di break ed è il numero 1 d’Italia a strappare il servizio, non fallendo poi l’occasione di chiudere sul 6-4.

Nonostante il colpo subito, il sudafricano reagisce bene mentre Berrettini cala un po’ di concentrazione. Nel 4° game del 2° set, Matteo perde la battuta alla prima palla break concessa ed il suo avversario scappa sul 4-1 rapidamente. Per l’azzurro sembra deciso il parziale ma arriva una seconda svolta del match. Dopo aver annullato tre set point tra 7° (sul 2-5) e 8° game, Berrettini trova il contro-break che suona come un campanello d’allarme per Harris.

Il numero 6 del Ranking riesce a ricucire lo strappo ma riesce addirittura nel clamoroso ribaltone quando trova un altro break, decisivo, nell’undicesimo game. Harris perde tutte le certezze e Berrettini non si fa pregare, mettendo a segno il quinto gioco consecutivo che vale il 7-5 finale dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.