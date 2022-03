Sinner più forte dei problemi: Bonzi battuto e ottavi ad Indian Wells

Jannik Sinner si dimostra più forte dell’avversario e dei capricci del suo corpo. Nel 3° turno di Indian Wells, il tennista azzurro supera Benjamin Bonzi dopo tante sofferenze ed approda così agli ottavi di finale.

Vittoria sofferta…di corpo

Il match è stato più duro del previsto per Sinner, costretto a dover fronteggiare un Bonzi molto aggressivo ma soprattutto alcuni problemi di stomaco e giramenti di testa che hanno complicato molto l’andamento del 1° set.

Dopo aver ottenuto il break, l’azzurro perde la battuta immediatamente dopo e comincia a segnalare i primi fastidi. In seguito ad un medical time-out, Jannik decide di proseguire ma ricorre ad una Pepsi per recuperare gli zuccheri e risolvere la situazione.

Tuttavia riesce ad arrivare al tiebreak (annullando 2 set point nel 10° game): l’effetto della bibita produce un allungo importante sul 5-1, prima della reazione rabbiosa di Bonzi. Infatti, il transalpino non molla e recupera lo svantaggio, rimettendo nuovamente tutto in discussione. Servono allora i colpi importanti al 20enne altoatesino per avere la meglio, chiudendo sul 7-5 e portandosi così in vantaggio, nonostante tutto.

Aver superato i problemi però non aiuta completamente Sinner che parte male nel 2° set, andando subito sotto di un break. Bonzi diventa praticamente perfetto al servizio (soprattutto di seconda) e non concede nulla per lungo tempo, fino all’ottavo game quando Jannik riesce a guadagnarsi 3 chance per il controbreak ma il francese tiene duro e mantiene il vantaggio sul 5-3. Anzi, nel game successivo riesce a strappare nuovamente il servizio e pareggia così i conti, rimandando tutti al 3° set.

A questo punto entra in scena la tensione e la sfida si decide sugli episodi. Sinner coglie l’attimo propizio nel terzo game quando vince un grandissimo scambio sotto-rete con Bonzi e l’inerzia del match cambia. L’azzurro riesce a conquistare il break, per poi allungare sul 3-1, il primo momento vero di rottura del suo incontro. In realtà, nessuno dei due non riesce a non concedere chance di break prima di chiudere un turno di battuta: Sinner ne annulla 1, Bonzi addirittura 3. Ma tuttavia al 25enne di Nimes la quarta palla break risulta fatale nel 7° game e così Jannik allunga ulteriormente nel punteggio.

Finita? Macché. Bonzi non molla e si riprende uno dei due break di svantaggio, impedendo a Sinner di chiudere, annullando un match point. Ma alla seconda possibilità, il n°11 del Ranking non si fa pregare, chiudendo così sul 6-4 dopo oltre 2 ore e 30 minuti di battaglia.

Jannik di forza

L’ha voluta con tutto se stesso questa vittoria Jannik Sinner. Nonostante i problemi, il 20enne altoatesino ci ha messo grande testa e cuore per portare a casa questo incontro delicato contro Bonzi.

Adesso un giorno per rimettersi a posto fisicamente ed affrontare al meglio gli ottavi di finale di Indian Wells, traguardo già raggiunto nella scorsa edizione.