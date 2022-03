Sorpresa Indian Wells: Monfils mette ko Medvedev. Djokovic n°1

Daniil Medvedev va fuori dal torneo di Indian Wells. La grande sorpresa del 3° turno la riserva il russo che si fa sconfiggere in rimonta da Gael Monfils. Un risultato che comporterà un nuovo cambio al vertice in vetta al Ranking ATP: infatti, il regno del russo dura appena 3 settimane e da lunedì sarà scavalcato da Novak Djokovic.

L’impresa targata Monfils

In una partita equilibrata, Medvedev era riuscito a prevalere – con fatica – nel primo parziale con il punteggio di 6-4, ottenendo il break alla prima chance utile nel 9° game. Da qui però il tennista di Mosca inizia a calare, merito anche del ritmo imposto dal suo avversario.

Infatti Monfils inizia a giocare il “suo” tennis e lo mette in difficoltà: dopo un botta e risposta con un servizio strappato a testa, l’allungo decisivo nel 2° set quando nell’ottavo gioco trova il break che gli permette di chiudere 6-3, vincendo l’ultimo punto con il servizio da sotto.

Si arriva così al set decisivo ma praticamente non c’è più partita: il transalpino va addirittura avanti 4-0 con un doppio break mortifero. Medvedev prova a rientrare ma addirittura cede anche un altro turno di battuta e chiude con un pesante 1-6.

Djokovic torna in cima

Senza praticamente giocare (escluso Doha), dunque Novak Djokovic tornerà ad essere il numero 1 del Ranking ATP e scavalcherà Daniil Medvedev. Al termine del torneo di Indian Wells ci sarà l’ufficialità.

Per il serbo però le cose potrebbero cambiare nuovamente in negativo, qualora non riuscisse a scendere in campo nei tornei importanti. La questione legata alla mancata vaccinazione potrebbe incidere ancora sul suo ingresso nei vari paesi dove si disputeranno Masters e Slam nei mesi prossimi.

Probabilmente potrà partecipare al prossimo torneo di Montecarlo sulla terra rossa, in programma ad aprile: lì Nole dovrà cogliere la chance per provare a rimanere in vetta ed incamerare nuovamente punti importanti per la classifica.

Ed intanto Nadal e Alcaraz vanno

Se Medvedev abdica ad Indian Wells, procede spedita invece la marcia di Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (prossimo avversario di Monfils) nel torneo. I due spagnoli superano nettamente Daniel Evans e Roberto Bautista Agut senza problemi ed in due set.

Impressionante la prova del 18enne andaluso, il quale fa suo il derby tutto spagnolo con un 6-2 6-0 (29 vincenti a 1) senza appello in appena un’ora e 7 minuti di gioco. Invece per Rafa c’è il prosieguo della striscia positiva di vittorie: 17-0 da inizio 2022 con la vittoria dell’Australian Open e i due tornei di Acapulco e Melbourne. Inoltre per il maiorchino si tratta della vittoria numero 400 nei Masters 1000.

Nella notte italiana è atteso il match di Jannik Sinner, impegnato contro il francese Bonzi per un posto negli ottavi di finale di Indian Wells.