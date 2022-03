Anticipazioni Isola dei Famosi: ecco a voi i nomi dei naufraghi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta per arrivare in prima serata su Canale5, con un cast tutto da scoprire. Dopo le prime settimane, durante le quali Ilary Blasi ha confermato di aver convinto Alvin a tornare come inviato speciale dall’Honduras, ecco a voi, finalmente, tutte le anticipazioni de L’isola dei famosi.

Anticipazioni Isola dei Famosi: ecco i nomi dei naufraghi

Ora, finalmente, sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sputa la prima foto di gruppo dei concorrenti de L’Isola. Nel cast ci saranno: Antonio Zequila, Estefania Barnal, Ilona Staller, Blind e Nicolas Vaporidis. Tra i protagonisti di questa edizione abbiamo anche Marco Melandri, Roger Balduino, Jovana Djorkevic, Floriana Secondi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Roberta Morise, Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo. Ricordiamo, tra i presenti, anche i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Menzioniamo per ultimi, ma non per importanza, i Cugini di Campagna.

Cosa sappiamo su questo reality show?

L’isola dei famosi è la versione italiana del reality show Celebrity Survivor che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson. In questo show un gruppo di persone famose deve letteralmente sopravvivere su un’isola deserta. Le prime otto edizioni del programma sono andate in onda su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura, mentre la nona edizione è stata condotta da Nicola Savino. Dalla quindicesima edizione Ilary Blasy è la nuova conduttrice del programma. Cosa ci riserveranno i nuovi protagonisti? Cosa accadrà? Non ci resta che seguire assiduamente il programma e lasciarci sorprendere.