Australian Open, impresa di Nadal che vince il 21° Slam

Rafael Nadal vince gli Australian Open. Lo spagnolo rimonta in finale Medvedev dal 2-0 e conquista il suo 21° titolo dello Slam, il secondo nella terra dei canguri

Rafa Nadal nella storia. A quasi 36 anni lo spagnolo vince il suo 21° titolo del Grande Slam trionfando nella finale degli Australian Open. Per l’iberico si tratta del secondo trionfo in Australia dopo quello del 2009, e con questa vittoria centra anche il Double Career Slam, appena sei mesi dopo Djokovic.

Una finale che per Nadal sembrava finita già dopo il secondo set, con Medvedev in vantaggio 2-0 e in totale controllo della partita. Invece lo spagnolo è riuscito a rimanere aggrappato al match e a completare la rimonta dopo 5 ore e mezza di gioco. Per il russo si tratta della seconda sconfitta consecutiva in finale agli Australian Open, sfuma per lui anche l’opportunità di diventare n.1 del mondo.

La sintesi del match

Primo set a senso unico, con Medvedev che strappa due volte il servizio allo spagnolo e chiude 6-2. Nel secondo Nadal reagisce e serve per il set, ma il russo annulla un set point e porta il parziale al tie-break. Nadal va avanti 5-3, ma Medvedev non si scompone, rimonta e chiude 7-5. Nel 3° set, il russo ha tre palle break sul 3-2, ma lo spagnolo le annulla tutte, e da lì parte la rimonta.

Nadal vince il set, Medvedev accusa il colpo e cede anche nel 4°. Nell’ultimo e decisivo set Nadal fa il break sul 2-2, ma sul 5-4 30-0 commette una serie di errori cedendo la battuta a sua volta. Medvedev però sciupa tutto e cede malamente la battuta, Nadal serve ancora per il match e questa volta non fallisce, vincendo il suo secondo Australian Open.