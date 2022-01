Doc-Nelle tue mani: quattro protagoniste destinate al camice bianco

Prima di diventare attrici, Matilde Gioli e Giusy Buscemi volevano tentare la strada della Medicina. Alice Arcuri ed Elisa di Eusanio, invece, hanno una lunga tradizione di camici bianchi in famiglia

Per quattro delle sue protagoniste, la fiction campione di ascolti Doc-Nelle tue mani (che torna in onda su Raiuno giovedì 10 Febbraio su Raiuno), rappresenta la chiusura di un cerchio.

Lo è per Matilde Gioli e Giusy Buscemi che, prima di rimanere folgorate dalla recitazione, hanno addirittura tentato i temutissimi test per entrare a Medicina, e lo è per Alice Arcuri ed Elisa Di Eusanio che hanno in famiglia una lunga tradizione di camici bianchi.

Doc-Nelle tue mani: Matilde Gioli è Giulia Giordano

Da Facebook

In Doc-Nelle tue mani 2 interpreta Giulia Giordano, ma la carriera di attrice di Matilde Gioli inizia nel 2014 quando Paolo Virzì la nota e la scrittura per “Il Capitale Umano”. Il grande sogno di Gioli, che da allora è passata da un set a un altro, era “entrare nel cervello delle persone”. Voleva farlo studiando le neuroscienze, ma dopo che il test per entrare a Medicina non è andato come sperava ha optato per la Filosofia.

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari

Da Facebook

Anche Giusy Buscemi sognava di indossare il camice bianco, ma la vittoria a Miss Italia nel 2012, celebrata dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi, ha stravolto i suoi piani: oggi Giusy, sposata e madre di due bambini, è uno dei volti più riconoscibili della fiction Rai (da Il Paradiso delle Signore a Un Passo dal Cielo) e nella seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli, dà vita al personaggio di Lucia Ferrari, giovane psicologa e psicoterapeuta specializzata nella cura di disturbi post-traumatici da stress che aiuta l’equipe guidata da Luca Argentero a superare gli strascichi lasciati dal Covid-19.

L’attrice siciliana, da noi intervistata nel corso dell’ultima edizione del Giffoni Film Festival, ha di recente dichiarato di essersi preparata al ruolo di Lucia Ferrari consultando un vero psicologo, che l’ha messa a parte dei fondamentali del suo mestiere: “A questo ho aggiunto”, precisa, “che Lucia è una professionista giovane, che non vede l’ora di mettere in pratica sul campo ciò che ha imparato studiando”. Lucia Ferrari, l’importanza del suo mestiere, infine è anche un monito per i telespettatori a non sottovalutare la salute mentale dopo un periodo così complicato, nonostante le priorità della politica (che ha lasciato fuori dalla manovra economica il Bonus Psicologo) sembrino altre.

Doc-Nelle tue mani: Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi

Da Facebook

Cinque generazioni della sua famiglia hanno almeno un camice bianco: scegliendo di fare l’attrice Alice Arcuri, suo padre si occupava di trapianti mentre suo fratello è un chirurgo maxillofacciale, ha dunque interrotto una tradizione. Ma la vita le ha offerto l’occasione di riscattarsi, e quando le è stato proposto il ruolo dell’infettivologa Cecilia Tedeschi, primario del Policlinico Ambrosiano in Doc-Nelle tue mani 2, non ha avuto dubbi: “Mi sono detta: – Mi dispiace per le altre ma questo ruolo deve essere mio. Ce l’ho nel sangue”.

Ospite qualche settimana fa di “Oggi è un altro giorno” su Raiuno, Alice Arcuri ha poi svelato che è stato proprio il padre ad aiutarla ad entrare in confidenza con il personaggio della Tedeschi che, intanto, appare vicinissima a scoprire la verità su quanto accaduto a Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino): “Ho preso ispirazione da mio padre per il suo modo di parlare, il linguaggio “da medico” l’ho sempre masticato, e nella postura. Quando ascolta, per esempio, lui tiene spesso le mani dietro la schiena”.

Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi

Da Facebook

Per prepararsi al ruolo di Teresa Maraldi, Elisa Di Eusanio ha tratto grande ispirazione da sua zia, che una caposala – oggi sarebbe meglio dire “coordinatrice infermieristica” – lo è stata per davvero.

Padre ortopedico, Elisa Di Eusanio ha raccontato così la sua nemesi in Doc-Nelle tue mani: “A Teresa mi lega il fatto di essere estremamente precisa sul lavoro e un po’ incasinata nel resto. Sembro una personcina tutta a modo ma quando si spengono le luci mi trasformo: ci sono dei video di backstage in cui sembro folle, mi diverto come una matta”. Attrice di formazione spiccatamente teatrale, Elisa è stata spesso vista anche al cinema: in “Come tu mi vuoi”, con Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis (regia di Volfango De Blasi) e in “Benedetta Follia” di e con Carlo Verdone.