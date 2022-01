Beppe Vessicchio: il Maestro potrà partecipare a Sanremo

Pochi giorni fa, una notizia riguardante Beppe Vessicchio aveva scatenato “forte panico e agitazione”. Il Maestro infatti era risultato positivo al Covid, e incerta sembrava essere la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove era atteso per dirigere l’orchestra per il brano “Tantissimo” de Le Vibrazioni.

Ben presto i social sono stati subito intasati da messaggi di dispiacere per il Maestro, considerando che, come ogni anni, la presenza di Beppe Vessicchio era stata data per certa al Festival della canzone italiana, di cui lui ormai ne è diventato una sorta di simbolo. Lo scorso anno si è persino guadagnato una standig ovation all’annuncio del suo nome.

Un affetto da parte del pubblico ben consolidato, complice anche l’aspetto iconico del personaggio: una folta barba bianca che incornicia il sorriso sempre sardonico.

“Beppe Vessicchio è risultato positivo al covid. Firmiamo subito una petizione per posticipare Sanremo”.

“Beppe Vessicchio ha reso noto di essere positivo al Covid. Annullate Sanremo! Non c’è altra soluzione”.

Sono questi alcuni dei messaggi che sono comparsi sui social all’annuncio della notizia.

Fortunatamente, da poco è stato reso noto che Beppe Vessicchio è risultato negativo al Covid, dopo aver trascorso qualche giorno in isolamento. Ora tutti fan non possono fare altro che tirare un sospiro di sollievo. Come infatti è stato detto, adesso Sanremo è salvo e lo show può finalmente iniziare come si deve.