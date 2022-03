Napoli, nome nuovo per il centrocampo: chi è De Ketelaere

Spalletti prepara il Napoli del futuro. A centrocampo gli azzurri guardano in Belgio, nello specifico tra le fila del Club Bruges. Il nome nuovo è quello di Charles De Katelaere.

Caratteristiche

De Katelaere è un centrocampista alto e talentuoso. L’obiettivo del Napoli classe 2001 può ricoprire tutti i ruoli nella zona centrale del campo. Decisamente un profilo completo nonostante la giovane età, risulta molto abile sia in fase di interdizione che in impostazione di manovra. Per caratteristiche viene spesso paragonato, in patria, al connazionale Kevin De Bruyne.

Valutazione

La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai 27 milioni di euro secondo Transfermarkt. Per un centrocampista giovane come il belga si tratta certamente di una cifra importante, ma la probabile partenza di Fabian Ruiz (sirene inglesi per lo spagnolo), porterebbe nelle casse del Napoli una circa 50 milioni di euro, che servirebbero sia a coprire la spesa per il nuovo innesto, sia ad agevolare un ulteriore colpo, magari in un’altra zona del campo.

Il Napoli del futuro: chi parte?

Il primo nome nella lista dei partenti del Napoli è sicuramente quello di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, promesso sposo al Toronto, dovrà essere sostituito a dovere, per non far perdere alla squadra l’importante tasso tecnico di cui è dotato.

Oltre a quella del capitano fa notizia la probabile partenza di Dries Mertens (che la società azzurra non intende rinnovare) e di, appunto, Fabian Ruiz.