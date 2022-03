Negoziati difficili, anche oggi missili su Kiev

“Il mondo riconosca la Russia come uno Stato terrorista” è l’ultimo appello del Presidente ucraino Zelensky. In una giornata che si annuncia ancora molto complicata sul fronte negoziati, continuano a piovere missili su tutta l’Ucraina e in particolare la capitale Kiev. Un esplosione ai danni di un edificio residenziale ha causato un morto e tre feriti mentre negli ultimi minuti si segnalo vittime tra militari ucraini dopo un attacco aereo a Merefa.

“I negoziati sono molto difficili ma sono ancora in corso” ha confermato lo stesso Zelensky. “La resistenza del nostro popolo e le pesanti sanzioni internazionali hanno cambiato la posizione e la strategia della Russia, le delegazioni sono ancora molto lontane” gli fa eco il ministro degli Esteri. La fine delle ostilità resta la priorità ma non ci sono passi avanti. Nel frattempo arriva l’ennesima ferma condanna alle operazioni da parte del Presidente USA Biden: “Putin è un criminale di guerra. Abbiamo visto immagini atroci, questa guerra è un oltraggio al mondo“.