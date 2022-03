Il Napoli vola sulle ali di Osimhen: la risposta ai razzisti di Verona

Aveva fatto tanto discutere lo striscione esposto in giornata odierna all’esterno dello stadio Bentegodi, dove oggi si è disputata la gara tra Verona e Napoli. Nello specifico, il messaggio, scritto su un lenzuolo bianco, raffigurava le bandiere di Ucraina e Russia insieme alle coordinate geografiche della città di Napoli. La firma a destra, degli ultras della squadra di casa, è un chiaro messaggio contro il sud Italia ed in particolare contro i tifosi della squadra ospite.

Lo striscione incriminato

Al termine di una gara molto accesa e combattuta sul piano fisico, il Napoli ne è uscito trionfante, trascinato da un Victor Osimhen in forma smagliante. Il nigeriano, autore di due reti pesantissime, ha messo a tacere i fischi e gli ululati razzisti di una fetta abbastanza ampia di tifosi gialloblu. Con i suoi gol ha regalato i tre punti alla sua squadra, ora catapultata nelle primissime posizioni di classifica.

La chiave tattica del match

La mossa vincente di Spalletti è stata quella di lasciare a riposo Zielinski sulla trequarti, e di aggiungere un centrocampista in fase di palleggio. La linea mediana a tre, composta da Anguissa, Fabian e Lobotka, ha dato freschezza alla manovra azzurra. Grazie, poi, ai netti miglioramenti proprio di Osimhen senza palla, il centravanti azzurro è stato abile anche nel fare da raccordo tra i reparti, senza far sentire la mancanza del collante in zona di rifinitura.

Napoli a tre punti dalla vetta. Ed ora?

È inutile dire che, ormai, il Napoli è una delle squadre candidate alla vittoria del titolo. Insieme al Milan e all’Inter (ma occhio alla pericolosa Juve alle spalle), gli azzurri dovranno dare il tutto per tutto in un rush finale che si preannuncia scoppiettante.