Oroscopo Branko di Lunedì 14 Marzo 2022: Leone fortunato

Siete super favoriti da questa Luna in Leone e con Venere e Marte in Acquario c’è sempre una possibilità. Le stelle dell’amore possono farvi una sorpresa.

Amici del Toro incontri costruttivi per voi, soprattutto con persone che non fanno parte del vostro ambiente.

Amici dei Gemelli vincete, questa Luna in Leone vi assiste nelle questioni di affari. Mercurio è ancora instabile, falso e ingannatore. Siate prudenti durante i viaggi.

Quella Luna vi farà innamorare, se pensate alle stagioni della vostra vita sapete che l’inizio della primavera è sempre un po’ agitato, stressante anche per il vostro fisico.

Un sospiro di sollievo per voi, l’equinozio di primavera significa per voi avere il Sole positivo. Una piccola rinascita può iniziare già mercoledì con l’arrivo della Luna nel vostro cielo.

Inizio di primavera, attenti alla vostra salute e al vostro benessere. Questa settimana i pianeti vi spingono in avanti sulla strada del successo.

Acquario

Non può essere per voi un buon segnale quando il sole va in Ariete, la primavera è preceduta da una bellissima Luna appena diventata piena.