Indian Wells, Berrettini risponde presente. Fuori Zverev e Aliassime

Si attendeva il ritorno in campo di Matteo Berrettini ad Indian Wells dopo il problema addominale che lo ha costretto a fermarsi ad Acapulco. Il numero 6 del Ranking piega al terzo set il danese Rune ed accede al 3° turno del torneo dove troverà Llyod Harris.

In generale, si è chiusa la due giorni di partite del 2° turno e non mancano i colpi di scena. Alexander Zverev (che avrebbe potuto trovare Berrettini ai quarti) esce per mano dell’americano Tommy Paul in 3 set, così come Auger Aliassime, sconfitto da Van de Zandschulp. Sempre nella parte bassa, da segnalare anche i ko di Karatsev contro Johnson in 2 set, di Carreno Busta con Munar in 3 ed infine di Cilic contro Kecmanovic.

Buon rientro per Matteo

La condizione fisica era inevitabilmente non ottimale ma Matteo Berrettini ha vinto il match contro Rune da campione quale è. Nonostante le voci di gossip sulla presunta rottura con Alja Tomljanovic, il tennista romano non si è fatto distrarre ed ha giocato una buona partita contro il classe 2003, in ascesa nel circuito ATP.

Una sfida insidiosa dove l’azzurro ha prevalso 6-3 4-6 6-4 in 2 ore e 4 minuti. Nel 1° set ha regnato l’incertezza tra i due con Matteo bravo a recuperare da 15-40 sul proprio servizio nel momento in qui avrebbe dovuto chiudere il parziale, impedendo a Rune il contro-break. Il danese però si è riscattato nel 2°, strappando il break decisivo nel 10° game e rimandando tutto al set decisivo. Qui però Berrettini ha tirato fuori la sua esperienza ed è bastato un break nel 3° game per arrivare fino al 6-4 finale con un brivido, visto che Rune era 15-40 nel 10° game, così come nel 1° set. Ma l’epilogo non è cambiato.

Dunque per Berrettini c’è l’accesso al 3° turno di Indian Wells: troverà il sudafricano Lloyd Harris che ha sconfitto in 3 set l’argentino Facundo Bagnis con il punteggio di 6-3 4-6 6-3. Queste le sensazioni dell’azzurro a fine match: “Non mi sentivo così a mio agio sul campo. Quindi sono soddisfatto. Mi piacciono i campi e l’atmosfera. Ho bisogno di tempo per trovare i punti di riferimento, non avendo giocato molto qui“.

Cadono le prime teste di serie

Se il sabato non aveva riservato esclusioni eccellenti, la domenica di Indian Wells ha regalato i primi colpi di scena.

Alexander Zverev, al centro delle polemiche per i fatti legati alla squalifica con la condizionale per 8 settimane, viene sconfitto dall’ottimo Tommy Paul in 3 set e saluta così il torneo. Si tratta della prima testa di serie più alta a cadere nel torneo. L’americano – spinto dal pubblico amico – si è imposto al tiebreak del 3° set per 7-2. A seguirlo all’uscita c’è Felix Auger-Aliassime, ko contro l’olandese Botic Van de Zandschulp che ha la meglio per 7-6 6-7 6-3 dopo 3 ore intense di partita. Saluta il torneo anche Karatsev, eliminato nettamente in 2 set da Johnson, così come Carreno Busta, sconfitto nel derby con Munar.

Nota a parte nella parte più bassa del tabellone: Grigor Dimitrov, erede di Djokovic dopo l’autoesclusione del serbo dal torneo, vince 7-6 6-2 contro Thompson. Il bulgaro troverà Bublik in un 3° turno che si preannuncia spettacolare: per il kazako è arrivata l’ottima affermazione su Andy Murray per 7-6 (11-9 punteggio del tiebreak!) 6-3. Infine, bene i vari Rublev, Hurkacz (vittoria al 3° su Otte) e Schwartzman.

I match del 3° turno

Di seguito, ecco il quadro del 3° turno di Indian Wells (Sedicesimi di finale):

LUNEDI‘

Medvedev [1] vs. Monfils [26]

Alcaraz [19] vs. Bautista Agut [15]

Norrie [12] vs. Basilashvili [18]

Brooksby vs. Tsitsipas [5]

Nadal [4] vs. Evans [27]

Opelka [17] vs. Shapovalov [13]

SINNER [10] vs. Bonzi

Kyrgios vs. Ruud [8]

MARTEDI‘

BERRETTINI [6] vs. Harris [30]

Kecmanovic vs. Van de Zandschulp

Munar vs. Fritz [20]

De Minaur [29] vs. Paul

Rublev [7] vs. Tiafoe [28]

Johnson vs. Hurkacz [11]

Schwartzman [14] vs. Isner [23]

Bublik [31] vs. Dimitrov [33]