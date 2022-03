Storia finita tra Berrettini e Tomljanovic? Lei lo ha cancellato da Instagram

Ancora nessun annuncio ufficiale da parte di entrambi. Per ora, soltanto una “prova social” testimonia la fine della relazione tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic, o quantomeno, l’arrivo di una crisi.

L’indiscrezione è emersa a Indian Wells, il torneo di tennis al quale i due parteciperanno: Berrettini dopo un bye al primo turno sfiderà il vincente tra Ugo Humbert o Holger Rune, la Tomljanovic stasera sfiderà Sorana Cirstea nel secondo turno dopo il successo in tre set su Hailey Baptiste.

Su Instagram intanto, il follow della Tomljanovic è scomparso dall’account di Berrettini, mentre sul profilo di lei, sono state cancellate tutte le foto in compagnia del tennista italiano. Una mossa alquanto strana, considerando che oggi i contatti sul social media sono il primo segnale della fine o l’inizio di una relazione.

Qualche settimana fa Ajla aveva parlato così del legame con Matteo: “È molto leale, mi sostiene sempre. Mi piace avere un partner dello stesso settore perché viaggiamo nello stesso posto molte volte, ci godiamo più tempo insieme. Spero sempre di vincere lo stesso giorno, quindi non dobbiamo fingere di non essere felici” . Una dichiarazione che lascia ben sperare per una semplice crisi passeggera. Verremo sicuramente aggiornati nelle prossime ore. Racchette incrociate!