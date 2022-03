Green pass, cosa cambierà dal primo aprile?

Dal primo aprile 2022 non sarà più necessario essere in possesso del super green pass per salire sui mezzi di trasporto: ossia senza essere per forza vaccinati o guariti dal Covid entro sei mesi. Basterà semplicemente esibire il green pass base per spostarsi con bus, treni, pullman e aerei.

Cosa cambia?

Chi non avrà concluso il ciclo vaccinale, dal primo giorno di aprile potrà salire sui mezzi di trasporto pubblico. “Risolviamo una contraddizione”, ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Adesso che si va incontro alla bella stagione, in questo modo si risolve uno dei tanti problemi legati al turismo. Oggi ci sono turisti stranieri che arrivano in Italia grazie al test ma poi non si possono spostare nel nostro Paese con i mezzi pubblici, l’unica cosa che possono fare è noleggiare un’auto o prendere il taxi”.

La prossima settimana dovrebbe essere approvato un decreto che anticiperà la fine dello stato d’emergenza per potersi sedere all’aperto in bar e ristoranti dove non servirà nemmeno il green pass di base.

“Nelle sue varie forme è stato di ausilio per contrastare le fasi della pandemia e le diverse varianti che abbiamo fronteggiato. Quando l’emergenza verrà meno, il green pass sarà rimodulato fino a scomparire”, ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.