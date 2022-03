Indian Wells: Sinner c’è, impresa di Paolini e Nadal. Out 3 azzurri

Jannik Sinner e Jasmine Paolini si prendono la copertina del terzo giorno di partite ad Indian Wells. Sono gli unici due azzurri a vincere nei rispettivi match e prendersi il 3° turno del torneo. In attesa di Matteo Berrettini, in campo nella serata di domenica contro Rune.

Per il 20enne altoatesino c’è stato un facile successo contro lo “spauracchio” Djere, battuto con un doppio 6-3 senza particolari sofferenze. Invece a fare la notizia è il trionfo in rimonta della tennista italiana classe ’96 che batte la numero 3 del Ranking Aryna Sabalenka (2-6 6-3 6-3) ed accede per la seconda volta consecutiva al 3° turno di Indian Wells. Per Jasmine continua il cammino “solitario” al Tennis Paradise, visto che è l’unica azzurra presente nel tabellone femminile.

Fuori Musetti e Sonego. Febbre per Fognini: ritiro

Breve passo indietro su Jannik Sinner: l’avversario al 3° turno sarà il francese Benjamin Bonzi e pertanto non ci sarà dunque il derby contro Lorenzo Sonego. Continua il momento “no” per il piemontese, giunto al 4° ko consecutivo tra ATP e Davis Cup: eliminazione in due set contro il transalpino che prevale 6-3 6-4.

Niente da fare anche per Lorenzo Musetti contro Reilly Opelka. Dopo un primo set perso nettamente 1-6, al classe 2002 di Carrara non basta tenere botta nel secondo parziale, costretto a cedere un game che risulta poi essere decisivo per il 6-4 in favore dell’americano che vola al turno successivo.

Avrebbe dovuto giocare invece Fabio Fognini, impegnato contro Nikoloz Basilashvili. Ma il match non si è disputato in quanto il ligure – reduce dalla 392.ma vittoria in carriera – è stato fermato dalla febbre e pertanto si è ritirato da Indian Wells. Passaggio automatico al 3° turno per il georgiano che ancora non è sceso in campo in questo torneo.

Capolavoro Nadal

L’impresa del 2° turno di Indian Wells porta la firma di Rafael Nadal, 36 anni il prossimo giugno. Nonostante una giornata completamente storta, riprende per i capelli il match contro Sebastian Korda e lo vince per 7-6 al tiebreak dopo essere arrivato 2-5 sotto nel 3° con il servizio in favore dell’americano per chiudere l’incontro.

Tra gli altri, soffre ma vince Stefanos Tsitispas: lo statunitense Jack Sock si arrende in rimonta al tiebreak del 3° set. Tutto facile invece per Medvedev, Norrie e Alcaraz (su McDonald). Stasera in campo ci sarà Matteo Berrettini: obiettivo quello di raggiungere Sinner al 3° turno.