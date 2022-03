Indian Wells, Fognini vince ed è nella storia del tennis italiano

Successo in rimonta per Fabio Fognini all’esordio nel torneo di Indian Wells. Il ligure supera 3-6 6-3 6-3 lo spagnolo Andujar ed accede così al 2° turno del Master 1000. Un match dal sapore speciale: infatti, raggiunge quota 392, diventando il tennista italiano più vincente di sempre.

Match in salita poi la rimonta

Sulla carta sembrava una sfida agevole per Fognini contro Andujar ma in campo l’azzurro ha dovuto lottare duramente per avere ragione del suo avversario.

In realtà, più per demeriti di Fabio che meriti altrui: infatti, dopo un primo parziale di 3-1 e tre palle break per allungare nel parziale del 1° set, un blackout permette allo spagnolo di vincere ben 5 game consecutivi e portarsi avanti con il 6-3 finale in proprio favore. Successivamente però il numero 36 del Ranking riprende la concentrazione dei primi game e nel 2° riesce brillantemente a sfruttare l’unica palla break concessa da Andujar e prendersi l’allungo che vale il secondo 6-3 del match, ma questa volta in favore dell’italiano.

La storia si ripete anche nel 3° e decisivo set ma è determinante un harakiri del 36enne di Cuenca: avanti 40-15 nel quinto game, perde 3 punti consecutivi e cede il servizio a Fognini. Qui il ligure rimane concentrato e riesce a prendere il largo, conquistando anche un altro break e chiudendo il match con l’ennesimo 6-3 dopo aver superato le 2 ore di gioco.

Al 2° turno per Fognini ci sarà l’incontro con il georgiano Nikoloz Basilashvili, tennista reduce dalla finale nello scorso anno, sconfitto da Cameroon Norrie in 3 set.

Fabio nella storia

La vittoria odierna ai danni di Pablo Andujar permette a Fognini di entrare dritto nella storia del tennis italiano. Infatti, per lui c’è la vittoria numero 392 da quando gioca nei tornei ufficiali: in questa speciale classifica, viene superato Adriano Panatta (fermatosi a 391) mentre sul podio c’è anche Andreas Seppi con 386.

Una grande soddisfazione per il 34enne di Sanremo che vuole continuare a lottare e sicuramente proverà a raggiungere la quota delle 400 vittorie da qui a breve tempo. Intanto Fognini se ne va al 2° turno di Indian Wells…