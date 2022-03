Novak Djokovic si esclude da Indian Wells: il nuovo tabellone

Ad Indian Wells non ci sarà Novak Djokovic. Nel giorno della partenza ufficiale del primo Masters 1000 americano, il serbo si è auto-cancellato dal tabellone dopo il mancato visto per entrare negli USA. Pertanto adesso cambierà il tabellone principale del torneo.

Escluso anche da Miami

La mancata possibilità di entrare negli Stati Uniti per la mancanza del certificato di vaccinazione impedirà a Nole Djokovic di prendere parte al “Sunshine Double“. Infatti, oltre ad Indian Wells, l’attuale numero 2 al Mondo non potrà partecipare anche al Masters in programma a Miami tra fine marzo ed inizio aprile.

Queste le dichiarazioni del serbo al mondo sui social: “Sebbene fossi automaticamente elencato nel sorteggio di Indian Wells e Miami, sapevo che sarebbe stato improbabile che sarei stato in grado di viaggiare. Il CDC ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a coloro che giocano in questi grandi tornei“.

Grande delusione nelle parole di Djokovic ma era inevitabile questa decisione visto anche il precedente in Australia. Il possibile ritorno in campo è previsto a Montecarlo nel mese di Aprile per il primo torneo sulla terra rossa.

Il nuovo tabellone

Inevitabilmente cambia la disposizione del tabellone di Indian Wells senza la presenza di Novak Djokovic. Inizialmente indicato come testa di serie numero 2 ed inserito nella parte bassa, il suo posto verrà preso da Grigor Dimitrov, il primo delle “non-teste di serie” del torneo.

Il bulgaro avrebbe dovuto esordire nella giornata odierna contro l’americano Tommy Paul nel match di 1° turno ma il salto nel tabellone gli permetterà di ricevere un “bye” e partire direttamente dal 2°. Il possibile avversario a questo punto sarà uno tra Thompson o Goffin.

Di seguito, questi i nuovi potenziali quarti di finale di Indian Wells con l’esclusione di Djokovic:

Medvedev (1) – Tsitsipas (5)

Nadal (4) – Ruud (8)

Berrettini (6) – Zverev (3)

Rublev (7) – Dimitrov (33)