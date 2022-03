Anticipazioni Amici 2021, tutto quello che sappiamo sul serale

Anticipazioni Amici 2021, ecco cosa siamo in grado di dirvi sul prossimo serale

Le coppie dei professori sono le stesse dello scorso anno, con Lorella Cuccarini insieme alla new entry Raimondo Todaro (nel 2021 c’era Arisa). Confermati anche i giudici del Serale: Emanuele Filiberto, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino. Tutto è pronto per la prima gara di sabato 19 marzo 2022.

Anche quest’anno il Serale di Amici sarà caratterizzato dalla sfida a squadre. E’ confermato il meccanismo dello scorso anno, che vede i professori suddivisi in coppie (canto + ballo) e guidare gli allievi che nel corso di questi mesi hanno scelto e portato con sé.

Ecco la composizione delle tre squadre. Squadra Pettinelli-Peparini Albe (cantante) Alice (ballerina) Crytical (cantante) Dario (ballerino) John Erik (ballerino) Squadra Zerbi-Celentano Calma (cantante) Carola (ballerina) Gio Montana (cantante) LDA (cantante) Leonardo (ballerino) Luigi (cantante) Michele (ballerino) Squadra Cuccarini-Todaro Aisha (cantante) Alex (cantante) Christian (ballerino) Nunzio (ballerino) Serena (ballerina) Sissi (cantante).

Non ci resta che aspettare la prima gara di sabato 19 marzo sempre in prima serata su Canale 5.