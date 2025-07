SalernoSounds 2025, terza serata giovedì 17 luglio: protagonista Brunori Sas

di Redazione ZON

Si susseguono emozioni a SalernoSounds 2025: dopo il live potente e autentico di Irama e il duetto a sorpresa con Rocco Hunt sul palco di Piazza della Libertà, con il cuore della città che ha iniziato a battere ancora più forte con “Cchiù bene ’e me”, arriva oggi, giovedì 17 luglio, Brunori Sas.

L’Arena Grandi Eventi è pronta a cambiare ancora pelle per trasformarsi in una grande platea a cielo aperto in occasione della tappa de L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE 2025, la tournée a prodotta da Vivo Concerti che vede Dario Brunori – in arte Brunori Sas – portare il suo mondo di cantautore sui palchi delle arene e delle rassegne musicali più importanti d’Italia.

Sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle i classici che hanno segnato la carriera quindicennale di Dario Brunori, tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, spiccando per la sua inconfondibile profondità e ironia unite ad una poetica capace di trasformare la quotidianità in pura emozione. Non mancheranno ovviamente in scaletta i brani contenuti nel suo ultimo lavoro in studio L’albero delle noci (Island Records), a partire dalla title track che ha conquistato tutti al 75esimo Festival di Sanremo e già certificata Disco d’Oro.

Con la band di sempre (Simona Marrazzo, voci, percussioni e solina; Stefano Amato, violoncello, basso elettrico e mandola contralto; Dario Della Rossa, piano, tastiere e sintetizzatori; Luigi Paese, tromba e flicorno; Gianluca Bennardo, trombone, eufonio; Massimo Palermo, batteria e percussioni; Mirko Onofrio, voci, flauti, sax, vibrafono; Lucia Sagretti, violino, voci, theremin) ad accompagnarlo in quest’avventura live, Brunori Sas porterà in giro per la penisola uno show che mette al centro di tutto la musica, la complicità tra i musicisti e la sinergia tra gli strumenti: tutto è interamente suonato dal vivo, in omaggio alla musica nella sua essenza più pura, dove la dimensione live restituisce tutta l’autenticità delle esecuzioni, con le loro sporcature e imperfezioni.

“La stessa filosofia con cui abbiamo registrato e prodotto l’album (quindi un po’ alla vecchia maniera, tutto molto libero, senza clic) voglio tradurla sul palco – racconta l’artista – per uno show che metta prima di tutto al centro la musica suonata dal vivo, la condivisione tra musicisti e la sinergia tra gli strumenti. Siamo io e la mia band storica, persone che ormai sono per me una vera famiglia: insieme ai brani de L’albero delle noci, porteremo le canzoni più amate di questi 15 anni di percorso, cercando ogni volta di creare una connessione autentica, senza troppi orpelli o artifizi. Questo contribuirà a rendere tutto anche più divertente, potremo sentirci più liberi di lasciarci andare anche a livello di improvvisazione. E farà sì che ogni concerto sia un’esperienza unica”.

LE INFO UTILI

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes, Posto Riservato. Sono previsti vantaggi esclusivi per i possessori di pass Campania>Artecard in corso di validità (info su https://www.campaniartecard.it/tour-item/salernosounds-2025/).

Il Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, è aperto tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22 e nei giorni di show dalla mattina ore 10. All’Arena si può accedere esclusivamente dal lato Lungomare, con un unico ingresso per tutti i settori di platea. L’apertura ingresso è prevista alle ore 18.

Show time: ore 21:30.

Si ricorda che per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27, e il supporto del Comune di Salerno. Cinque le serate in programma all’insegna dei migliori “suoni” del momento, spaziando nei generi tra scena urban e indie italiana, cantautorato ed evergreen: Capo Plaza (sabato 12 luglio), Irama (15 luglio), Brunori Sas (giovedì 17 luglio), Lazza (giovedì 24 luglio) e lo Special Event di Massimo Ranieri (sabato 26 luglio).