Scafati, spaccio in città e nei comuni limitrofi: ordinanza cautelare ai danni di un minorenne

di Redazione ZON

Nella giornata di ieri è stata eseguita dalla Tenenza Carabinieri di Scafati un’ordinanza cautelare con la quale è stato disposto il collocamento nell’Istituto di Pena Minorile di un diciassettenne residente nella città di Scafati.

Il minorenne si è reso responsabile di numerosi episodi di spaccio nella città di Scafati e nei comuni limitrofi.

Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica, dr. Angelo Frattini, svolte dai Carabinieri di Scafati e dal Mar. Magg. Scigignano Antonella della Sezione di PG presso la Procura per i Minorenni di Salerno, hanno consentito di appurare che il minore gestiva illecitamente ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diverse tipologie.

Il minore ha utilizzato anche i social per promuovere, vendere e pubblicizzare l’attività illecita in tal modo riuscendo a rivolgersi ad un numero elevato di acquirenti, residenti anche nei comuni limitrofi.

Per contrastare il fenomeno, di una sempre più allarmante, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con l’ausilio delle Forze dell’ordine, è costantemente impegnata in una sinergica azione di contrasto considerando che il fenomeno legato all’uso di sostanze stupefacenti costituisce espressione di un diffuso disagio giovanile che incide, peraltro, negativamente sulla salute.