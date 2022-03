Anticipazioni Amici 2021, notizia bomba sul serale

Anticipazioni Amici 2021. Continua l’attesa per l’arrivo della prima puntata del serale di Amici 2021. L’appuntamento è per sabato 19 Marzo in prima serata su Canale 5.

Nel frattempo siamo in grado di darvi un’anticipazione bomba su quello che accadrà nella prima puntata del serale. Infatti, secondo le indiscrezioni che impazzano su Twitter, l’idea della produzione è quella di procedere ad una doppia eliminazione nella prima gara.

Intanto gli allievi di Amici 2021 si posizionano all’interno della classifica I- Tunes. Sissi è ottava con Danshari, ventesimo Crytical con “Le mie parole sono armi”, alla posizione ottantacinque Luigi con “Tondo” e chiude alla posizione ottantasette Lda con “Quello che fa male”.