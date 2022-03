Ucraina, 9 vittime a Sumy, Zelensky: “Ci sarà una guerra mondiale”

Ancora morti e feriti in Ucraina. Questa notte, gli attacchi alla città di Sumy hanno provocato 9 morti, tra cui dei bambini. Sono però iniziate le prime operazioni per evacuare la città. Lo riportano i media locali, e in rete girano le immagini che ritraggono il corridoio umanitario di Sumy con gli autobus e la croce rossa pronti a partire, con delle persone già a bordo.

Zelenskyy intanto ha lanciato il suo ultimatum: “si scatenerà una guerra mondiale” ha annunciato il presidente ucraino. Ieri inoltre, ieri si è concluso il terzo round di colloqui tra Mosca e Kiev. La Russia, dal suo canto, ha concesso una tregua per i corridoi umanitari, per consentire l’evacuazione dei civili da Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Inoltre, si prospettano dei nuovi colloqui a Parigi: è stato infatti indetto un incontro tra Macron, Sholz e Xi Jinping.

Intanto continua l’esodo dei profughi ucraini, che non passano solo dalla Polonia ma anche dalla Moldavia. Si tratta di una buona via di fuga, nel caso Odessa dovesse rimanere nelle condizioni attuali. Secondo gli analisti infatti, la Russia potrebbe infierire sulla città, principale porto di Kiev sul Mar Nero, potrebbe sbarcare vicino al confine moldavo congiungendosi con la russofona e separatista Transnistria e chiudere quindi il passaggio con la Moldavia che proprio in queste ore ha chiesto l’adesione all’Unione europea.