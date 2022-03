Stasera tutto è possibile: ecco gli ospiti della puntata di oggi

Stasera in tv andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino che negli anni ha appassionato tantissimi spettatori. Siete pronti a scoprire quali saranno gli ospiti di questa sera?

Prima di svelarvi gli ospiti vi ricordo quali saranno i giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: si comincerà con l’iconica “La Stanza Inclinata”, poi, tra gli altri, “Fotomimo”, “Stammi dietro dance”, “Ruba gallina” e “C’era una giravolta”. Il tema della quarta puntata di “Stasera tutto è possibile” sarà “Supereroi”, ma adesso è arrivato il momento di svelare gli ospiti che si altereranno questa sera sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli.

Come di consueto saranno ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Mara Venier. Tra gli altri ci sarà Andrea Pucci, che a partire dal 2 aprile sarà in giro in tutta Italia con lo spettacolo “Andrea Pucci in Il meglio di…”, poi ci sarà Peppe Iodice, il conduttore de il Peppy Night Fest, l’immancabile Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Romina Carrisi e Matranga e Minafò, i due siciliani del famoso duo presente da anni in Made in Sud.

Se vi siete persi qualche puntata di “Stasera tutto è possibile” vi ricordo che potete rivedere tutte le puntate sul portare Rai Play.