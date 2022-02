Stasera tutto è possibile: ecco gli ospiti della nuova puntata di oggi

Stasera in tv andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di Rai2 che appassiona tantissimi spettatori. Siete pronti a scoprire quali saranno gli ospiti di questa sera?

Questa sera a partire dalle 21.20 su Rai2 ci saranno tanti grandi ospiti come Elettra Lamborghini, Angelo Pintus (protagonista della scorsa stagione di Lol), Marcello Sacchetta (ballerino e coreografo), Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian. Il tema di questa sera sarà “il giro del mondo in 80 Step” e, come di consueto, gli ospiti fissi saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Marcello Sacchetta che da poco ha annunciato al pubblico che lui e la compagna Giulia Pauselli diventeranno genitori. I due ballerini si sono conosciuti all’interno della scuola più famosa d’Italia e proprio durante una puntata di Amici, Marcello ha urlato a gran voce la bellissima notizia.

I giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sono davvero tanti a cominciare dall’iconica “La Stanza Inclinata”. Poi, tra gli altri, “Rumori di mimo”, “Decollo immediato”, “Serenata Step”, “Cookie Face”, “Cover Step”, “Speed Quiz”.

Se vi siete persi qualche puntata di “Stasera tutto è possibile” vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate sul portare Rai Play.