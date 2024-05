Roccadaspide, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un arresto

di Rita Milione

La notte del 12 maggio u.s., a Roccadaspide, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Matinella hanno proceduto all’arresto di un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il predetto, a seguito di controllo alla circolazione stradale, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe guidato sotto l’influenza di alcol e stupefacenti e dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità avrebbe aggredito i militari per evitare il controllo.