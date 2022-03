Uomini e donne: anticipazioni 8 marzo 2022

Oggi, 8 marzo 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che, a partire dalle 14.45 su Canale5, vedrà come protagonisti Biagio Di Maro e Matteo Ranieri: ecco cosa succederà.

Diversi saranno i protagonisti che si alterneranno al centro del parterre di Uomini e Donne. Ad iniziare la puntata di oggi ci sarà Biagio Di Maro, il cavaliere partenopeo che spesso e volentieri riesce a stupire il pubblico televisivo non solo con le sue frequentazioni, ma soprattutto per le numerose discussioni che ne derivano. I due opinionisti non hanno mai manifestato simpatia per il cavaliere a causa dei suoi atteggiamenti controversi.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi Biagio Di Maro si siederà nuovamente al centro dello studio per raccontare la sua nuova frequentazione. La new entry in questione si chiama Stella e con lei Biagio ha immediatamente avuto un feeling non indifferente. Non sono mancate le discussioni perché la Dama non ha apprezzato particolarmente lo scambio di battute tra il Cavaliere e Cristiana.

La seconda parte della puntata vedrà il giovane Matteo Ranieri al centro dello studio. Infatti, dopo aver iniziato il suo percorso da tronista qualche mese fa, si è ritrovato da solo nello studio televisivo dopo aver fatto scappare a gambe levate le due corteggiatrici: Denise Mingiano e Federica Aversano che, dopo un primo allontanamento, ha deciso di ritornare a Uomini e Donne per conoscere meglio Matteo Ranieri.

A smuovere le acque ci penserà la nuova corteggiatrice dal nome Valeria, sarà lei a conquistare il suo cuore?