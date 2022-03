Uomini e Donne, anticipazioni 1 marzo 2022

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Dopo diverse puntate dedicate alle dinamiche del trono over, oggi al centro studio avremo la possibilità di vedere il tronista Luca. Il ragazzo ha iniziato il suo percorso rimettendosi in gioco dopo esser stato rifiutato dalla tronista Roberta proprio pochi mesi fa e, per ora, sta conoscendo due ragazze: Soraya e Lilli. Con la prima c’è una forte attrazione fisica, mentre con la seconda la conoscenza è andata avanti con un interesse maggiore da parte della corteggiatrice rispetto al tronista. Proprio per questo motivo, Lilli ha deciso di tirare un po’ il freno a mano per non rimanere delusa a fine programma se non dovesse essere la scelta.

A scatenare il putiferio però, oggi sarà l’ingresso di una nuova corteggiatrice: Luca e la ragazza sono usciti per un’esterna e la loro complicità è stata davvero molto forte. Questo, ovviamente, non piacerà alle due corteggiatrici in studio che faranno notare tutto il loro disappunto.

Assente nello studio di Uomini e Donne, il tronista Matteo. Probabilmente, la sua assenza è dovuta alla mancanza in puntata della sua unica corteggiatrice: Federica. La ragazza sembrerebbe essere ancora malata e quindi impossibilitata ad essere presente in puntata.

Al centro delle dinamiche di Uomini e Donne di oggi ci sarà anche Gemma? Ormai sono settimane che la dama non ha un corteggiatore e sembra arrancare nel trovare dei pretendenti.