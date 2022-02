Amici 21: daily del 22 Febbraio 2022

Nel daytime di Amici 21, i ragazzi hanno dovuto stilare la classifica del serale. La redazione ha comunicato loro che i posti disponibili saranno 14 e quindi, escludendo chi ha già la maglia dorata (Alex, Dario, Sissi, Michele, Carola) ne rimarrebbero solo 9. I ragazzi sono stati divisi e i cinque del serale hanno deciso chi vorrebbero al loro fianco. Al primo posto Luigi e al secondo LDA. A seguire, Serena, il nuovo arrivato John Erik. Alla quinta e sesta posizione Crytical e Christian. Poi Aisha, Albe e Alice. Rimangono fuori Calma, Gio Montana, Nunzio e Leonardo.

Classifica simile anche tra coloro che non hanno la maglia del serale che hanno escluso Gio Montana, Calma, Nunzio e Aisha. I ragazzi si sono poi confrontati: Calma ha parlato con Michele, confidandogli il suo malessere e la volontà di abbandonare la scuola: ‘Stare qua senza emergere lo trovo controproducente‘, ‘Credi in te stesso‘, gli ha invece consigliato Michele.

Christian è arrivato all’ultimo posto nella classifica generale di ballo e questo ha provocato non pochi malumori e scontri tra i ragazzi. Momento di sconforto per Calma, che si è detto insoddisfatto nel post puntata a causa della sua esibizione. Luigi, LDA e Albe hanno ascoltato per la prima volta i loro inediti in radio.