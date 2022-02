Amici 21: daily del 21 Febbraio 2022

Ancora litigi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: questa volta ad accendere la discussione è stato lo sfogo di Gio Montana. Tornato in casetta dopo la puntata di Amici 21, il nuovo arrivato si è detto dispiaciuto per l’esibizione. Dopo aver parlato con i compagni, Gio ha deciso di incontrare Anna Pettinelli, lasciandosi andare e confessando di non essere a suo agio in puntata e di avere paura di sbagliare.

In quel momento in saletta è entrato Rudy Zerbi per difendere il ragazzo e accusando la Pettinelli di non saper gestire la situazione con il suo allievo, dopo averlo esonerato dal preparato le cover: ‘L’hai messo in difficoltà. Lui è ridotto in questo stato per colpa tua. Lo fai sentire diverso dagli altri”, ha detto Rudy. “Non posso permetterti di interrompermi’, ha risposto Anna Pettinelli.

Zerbi ha quindi chiesto a Gio di ascoltare la cover da lui preparata, confermando così lo sbaglio della Pettinelli: “Sei una persona scorretta!”, ha ribadito quest’ultima. Non è la prima volta che i ragazzi assistono ad un battibecco tra i due: qualche settimana hanno litigato in merito ad alcune esibizioni di Crytical, allievo della speaker radiofonica.