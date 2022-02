Più forti del destino: in arrivo la nuova serie di Canale 5

Un cast eccezionale composto da sole donne: è in arrivo ‘Più forti del destino‘ con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. La serie è in costume e sono quattro puntate dirette da Alexis Sweet che dovrebbero andare in onda a marzo ogni mercoledì sera. Insieme Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, nel cast anche Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Paolo Sassanelli e Francesca Valtorta.

Il nuovo prodotto di Canale 5, in onda da mercoledì 9 marzo, è l’adattamento italiano della miniserie francese dal titolo Le Bazar de la Charité, disponibile su Netflix con il titolo Destini in fiamme. La trama gira intorno alle vicende delle protagoniste femminili in una Palermo del 1886, con una società fortemente maschilista. Ci sarà un particolare evento che cambierà le vite dei personaggi; tutti i cittadini si sono recati all’inaugurazione della Mostra dell’Esposizione Nazionale, in cui sono presenti le nuove tecnologie, quando, ci sarà un incendio.

L’incendio intorno a cui ruota la serie è avvenuto realmente a Parigi il 4 maggio 1897 nel corso di una tradizionale fiera di beneficenza organizzata annualmente dall’aristocrazia cattolica francese con l’obiettivo di raccogliere fondi per le popolazioni più povere.