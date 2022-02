Oroscopo di Paolo Fox Martedì 22 Febbraio 2022: Capricorno pensieroso

Ariete Questa giornata di martedì per il segno dell’Ariete è molto interessante, c’è una fase di recupero che però resta altalenante ovvero è possibile che ci sia una giornata sì e una magari no ma questo oroscopo inizia a parlare di recupero. In amore resta qualche dubbio e tra sabato e domenica, e questo vale in particolare per chi ha già avuto problemi nel passato, qualche fastidio di troppo potrà capitare.

Toro Il segno del Toro continua questo andamento lento che non porta blocchi ma può indicare però qualche arrabbiatura per esempio se qualcuno vi aveva promesso qualcosa ed è stato inaffidabile. Quello che state facendo in questi giorni porta un pochino di stress, l’amore quindi sarà messo alla prova e qui si vedrà anche la compattezza di una relazione d’amore. In questo momento attenti ai rapporti con i bilancia e con l’ariete.

Gemelli Settimana interessante per voi nati del segno, certo è vero che avrete la Luna opposta ma opposizione non significa necessariamente blocco. Può indicare che abbiamo un nemico di fronte e dobbiamo affrontarlo per cui preparatevi perché potreste arrabbiarvi o innervosirvi con chi non riesce a darvi le risposte che aspettate. Un po’ di attenzione in amore per una giornata che comunque nel complesso potrà risvegliare interessi.

Cancro Siete di fronte ad una rivoluzione piccola o grande, è difficile capire la strada giusta da seguire. C’è qualcosa da superare siete un po’ arrabbiati? Scoraggiati? Piano piano ci avviciniamo ad un momento migliore, già il Sole ha iniziato un transito che lenisce certe ferite, poi avrete qualcosa di più tra qualche settimana. Attenzione, tra sabato e domenica potrebbe nascere qualche dubbio per le coppie che hanno discusso tanto di recente.

Leone E’ un Leone un po’ agitato quello che risulta essere protagonista di una settimana da vincitori ma anche da combattenti. I risultati non mancheranno e chi si è dato tanto da fare di recente avrà soddisfazione. Giornate come quella di oggi possono nascere un po’ sottotono, colpa di una Luna contraria che però in un paio di giorni diventerà favorevole. Se ci sono dei problemi o delle discussioni da affrontare rimandate tutto a giovedì.

Vergine Questo è un martedì che in qualche modo permette di affrontare diversi problemi, è probabile che voi dobbiate dare una risposta che potrebbe anche non essere gradita a qualcuno. Qualche scontro è possibile o magari in questo momento dovete dire una cosa che potrebbe gettare scompiglio, la vostra vita d’altronde è cambiata di recente e tutto quello che si è chiuso negli ultimi mesi alla fine risulterà positivo.

Bilancia La Bilancia deve affrontare questo periodo con un sorriso, nonostante alcune perplessità personali, professionali abbiano creato delle piccole, grandi difficoltà. Voi siete molto emotivi di solito e alle volte vi lasciate prendere un pochino dall’ansia. Meglio cercare di stare attenti soprattutto nei fine settimana perché già l’ultimo potrebbe aver creato qualche dubbio e così anche le giornate del 26 e 27 febbraio potrebbero essere ancora un po’ sottotono.

Scorpione In genere voi nati del segno vivete all’insegna dell’intuito, delle intuizioni, amate il mistero e le scoperte. In amore cercate di stare attenti alle persone troppo lontane dai vostri orizzonti o poco trasparenti. Certe scoperte potrebbero anche lasciarvi senza parole. Questo è un oroscopo ancora agitato perché in questi giorni vi state rendendo conto della falsità di certe persone a cui avete fatto del bene nel passato.

Sagittario Nonostante questo sia un cielo meno effervescente di quello del mese di Marzo, nella giornata di oggi potete fare molto di più. La Luna tornerà nel vostro spazio zodiacale, potrete sperare in un momento utile per rivedere alcuni accordi. Se c’è una compravendita potrebbero esserci dei ritardi, piccole vittorie ottenute di recente portano soddisfazione momentanea ma non basta perché voi state cercando qualcosa di più stabile.

Capricorno Il Capricorno è pensieroso, Venere e Marte si trovano nel vostro segno, così queste stelle proteggono anche i sentimenti ma bisogna viverli in maniera appagante. Se ci sono persone che non trovano l’amore è solo perché non si espongono o aspettano troppo. Vi trovate più a vostro agio quando vi tocca fare scelte di lavoro o studio piuttosto che sentimentali. Cercate di non rinunciare ora a qualcosa di cui poi potreste pentirvi.

Acquario L’Acquario vorrebbe vivere una sorpresa, il successo e il consenso non mancano, tutte le cose che state facendo possono andare bene, potreste anche aver ricevuto da poco una conferma. Nelle vostre scelte sarete molto determinati, non tornerete sui vostri passi. Se c’è una persona che cerca di frenare la vostra ambizione oppure se in questi giorni c’è qualcuno che vi costringe a fare delle cose che non desiderate fare potreste puntare i piedi. La giornata di oggi invita ad essere calmi e tolleranti.