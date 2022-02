Gli Usa presumono un imminente attacco della Russia in Ucraina

Alta la tensione nelle ultime ore, poiché secondo anche quanto riportato dal portavoce del Premier britannico Boris Johnson, gli Usa e l’occidente presumono un’invasione dell’Ucraina su vasta scala. Un attacco rapido, frontale e massiccio che potrebbe coinvolgere la capitale Kiev a soli 3 ore di macchina dal confine con la Bielorussia, dove l’esercito russo è impegnato in esercitazioni.

Varie le accuse della Russia nei confronti dell’esercito ucraino che invece nega. Secondo Mosca, sarebbe stata esplosa una granata che avrebbe distrutto un valico di frontiera russo, poi un proiettile non identificato che avrebbe distrutto un ufficio delle pattuglie di frontiera nella regione di Rostov a circa 150 metri dal confine russo-ucraino.

Intanto Gran Bretagna e Francia insistono sulla necessità di rendere “troppo caro” il prezzo di un imminente attacco russo in Ucraina, sebbene dallo studio dei movimenti militari “dal manuale rosso” sembrerebbe ormai imminente un’attacco.

La Russia inoltre smentisce, secondo una notizia diffusa dagli Stati Uniti che sia stato stilato dai servizi segreti russo un elenco di persone da catturare, torturare e uccidere in Ucraina.

Inoltre sembra che la Russia abbia rivelato un imminente attacco delle forze di Kiev nel Donbass. Dalle recenti notizie pare che l’esercito ucraino abbia ricevuto dai Paesi Bassi delle armi, tra cui fucili di precisione, 30 mila pezzi di munizioni, 3 mila elmetti da combattimento, 20 mila giubbotti per la protezione personale, 30 metal detector per individuare mine, 5 radar per localizzare armi e 2 radar di sorveglianza del campo di battaglia per individuare l’artiglieria nemica. Inoltre notizia delle ultime ore è quello di un accordo di principio, cioè un accordo che prevede la creazione di una missione per la formazione militare in Ucraina, sebbene non si tratti di forze di combattimento.

Per evitare un’ulteriore escalation militare tra Russia ed Ucraina, l’intervento del Presidente Macron per invitare le parti a percorrere la strada della diplomazia attraverso il dialogo. il Presidente Biden accetterebbe un incontro con Putin, a patto che la Russia non invada l’Ucraina, mentre dal lato suo il Presidente Putin accetterebbe un vertice a condizione che siano chiariti a priori gli obiettivi da raggiungere.