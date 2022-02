Amadeus: il conduttore ospite a Che tempo Fa

Reduce dal successo della 72° edizione del Festival di Sanremo, dopo aver debuttato in prima serata con “Affari tuoi- formato famiglia”; Amadeus è stato ospite a “Che Tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. Nell’introdurre il conduttore simbolo della Rai, la Littizzetto ha ironicamente affermato: “Voi accendete la televisione e c’è sempre lui“. Quanto dichiarato dalla Littizzetto, è senz’altro vero. Affari tuoi- formato famiglia, complice anche la figura amatissima dal pubblico di Amadeus, è stato un tentativo della Rai di togliere il trono della regina del sabato sera: Maria De Filippi con C’è posta per te

Al che è subito intervenuto Fabio Fazio prendendo bonariamente in giro il collega: “Senti, la prossima volta che fai il Festival , te la porti per qualche giorno?”, per poi aggiungere “guai a chi me la tocca che si offende subito”.

Subito dopo, Fabio Fazio ha discusso con Amadeus del successo di quest’ultima edizione del Festival, conclusasi da poche settimane. “Quest’anno ho detto che per me era il Sanremo della gioia, ma avvertivo nell’aria, anche nella citta di Sanremo, quasi una normalità. Era molto simile al primo anno. L’anno scorso è stato surreale. Uscivamo dall’Ariston dopo le prove alle 10 di sera, e sembrava una città abbandonata. Quest’anno, avere il teatro pieno è stato di grande impatto. Sembrava quasi il 2020“- ha dichiarato commosso Amadeus-, per poi aggiungere: “Quando per un’anno hai per cinque sere un teatro vuoto con solo dei palloncini, alla fine sentire un teatro pieno e un grande entusiasmo, è di grande impatto”.

Dopo aver presentato una carrellata dei momenti migliori del Festival, interrogato da Fazio sulla scelta delle canzoni in gara, Amadeus non ha potuto che replicare: “Io le amo tutte, perché poi le ascolti sin da Settembre. Io poi le ascolto a un volume alto, come fanno i dj, e le canto. Infatti ogni volta dovevo stare attento a non farmi sentire “- Riferendosi invece alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Brividi, cantata dal duo Mahmood e Blanco, il conduttore Rai ha sostenuto che: “Era potente. Si capiva che vi era un brano fortissimo.

Riguardo invece alla possibilità di una quarta conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha solo potuto dire a proposito: “Vedremo. Io sono uno che fa le cose con grande entusiasmo, però devo farlo anche con consapevolezza. Perché con il cuore si direbbe sempre si”.

Fabio Fazio ha poi sottolineato di come, gran parte dei meriti della serata, siano dovuti al figlio di Amadeus: “ma tuo figlio, che è il vero direttore artistico, che cosa dice a proposito?– ha chiesto ridendo. Al che Amadeus ha spiegato che è stato merito del figlio se è riuscito a capire di che cosa si trattasse il Fantasanremo, uno dei tormentoni che hanno caratterizzato e contraddistinto questa edizione del Festival: “Mi ha spiegato lui il Fantasanremo. Io per i primi due giorni non avevo capito niente. Io pensavo che gli artisti nel pronunciare i vari Papalina, Zia Mara, si mettessero d’accordo dietro le quinte per prendermi in giro. al secondo giorno, lui mi ha detto “Papà ma non ha ancora capito niente?” Siediti che ti spiego tutto”.

L’intervista è stata poi interrotta dalla telefonata di Fiorello, che ha chiamato proprio sul cellulare di Amadeus: “Vi stavo guardando e a un certo punto ho detto a Susanna: voglio vedere se ha il telefonino. Adesso chiamo e provo a farglielo squillare”- ha esordito il comico. “Ce l’ho , ce l’ho- ha risposto di rimando Amadeus– “perché non l’ho lasciato in camerino”. Immediatamente, è subito intervenuto Fazio- aggiungendo scherzosamente: “Non si fida della Rai di Milano, a Roma lo lascia in camerino”.

Fiorello ha poi concluso questo piccolo siparietto, dichiarando: “Vi lascio perché mi stavo godendo l’intervista. Dico solo una cosa: lui ha già accettato di fare il Festival. Ha parlato con tutti, è tutto a posto; e farà anche il quarto e il quinto Festival“. E quando Fazio chiede se anche la sua presenza è confermata, lui gli risponde: “Si certo, come no! io vado forse anche due mesi prima, addirittura”.

Dopo aver terminato la chiamata con Fiorello, la conversazione si è nuovamente spostata su Sanremo. Amadeus, ha infatti raccontato che, proprio come altri bambini prima di lui, anch’egli aveva guardato il Festival sin da piccolo, a casa dei suoi nonni. “Ricordo le volte che andavo a Sanremo per la Rai, con le interviste a Massimo Ranieri ai tempi di “Perdere l’amore”. Non avrei mai pensato che avrei avuto la fortuna di averlo in gara dopo tutti questi anni”. Persone come Ranieri, ma anche Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Orietta Berti, fanno parte di quella generazione di cui io, lavorando in radio, andavo a intervistare a Sanremo.

In conclusione, parlando del suo lavoro, Amadeus ha confessato:” Io mi diverto. Ho questo entusiasmo nell’andare in onda che conservo sin da ragazzino. Le cose che faccio, le faccio sempre con grande entusiasmo e divertimento. E non avevo nessun piano B . Sognavo solo di fare il presentatore.

E’ possibile vedere l’intervista integrale in esclusiva su Raiplay